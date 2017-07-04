04 июля 2017 года

Совет Федерации поддержал Россельхознадзор

Сенаторы рекомендовали правительству ускорить принятие постановления о наделении Россельхознадзора полномочиями по надзору за перемещением товаров между регионами.

Совет Федерации принял постановление по итогам «правительственного часа», на котором в июне выступал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Как сообщает корреспондент Fishnews, глава ведомства активно поднимал тему полномочий.

В итоге сенаторы обратились с рекомендациями к Правительству РФ. По мнению Совета Федерации, необходимо разработать и направить в Госдуму проект поправок в закон о ветеринарии, предусмотрев наделение Россельхознадзора полномочиями по контролю за исполнением региональными властями функций в сфере ветеринарии.

«В законодательстве Российской Федерации не конкретизированы полномочия Россельхознадзора по осуществлению контроля за исполнением органами исполнительной власти субъектов РФ полномочий в области ветеринарии», – говорится в постановлении СФ.

Также, полагают сенаторы, не урегулирован вопрос осуществления федерального государственного ветеринарного надзора за перемещением подконтрольных товаров между регионами, «что на фоне сложившейся неблагоприятной эпизоотической ситуации приводит к распространению заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и нежелательным социально-экономическим последствиям».

Совет Федерации рекомендовал правительству ускорить принятие постановления в части наделения Россельхознадзора полномочиями по федеральному государственному ветнадзору за перемещением подконтрольных товаров между субъектами РФ. Поправки предлагается внести в положение о государственном ветнадзоре.

Fishnews