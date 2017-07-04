Совет Федерации поддержал Россельхознадзор

04 июля 2017 года
Множество рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки пока не имеют своей системы утилизации. Региональные парламентарии намерены добиться установки специального оборудования на всех рыбозаводах края за два года.
Челябинская область рассчитывает увеличить объемы продукции товарной аквакультуры, в том числе за счет реализации инвестпроектов по выращиванию ценных видов рыб – осетровых, сиговых и форели.
03 июля 2017 года
3 июля исполняется год с подписания федерального закона, предусмотревшего новые правила для работы рыбной отрасли. Fishnews проанализировал, какие документы были приняты в развитие этих изменений.
30 июня 2017 года
Глава государства Владимир Путин постановил продлить действие антисанкций до конца 2018 г. При этом правительство по-прежнему сможет при необходимости предложить изменение сроков.
Специальный посланник президента Республики Корея Сон Ен Гиль в июле планирует прибыть с рабочим визитом на Камчатку. Представитель страны-партнера собирается изучить инвестиционные возможности региона, рассказал губернатор Владимир Илюхин.
Минсельхоз предложил проект порядка распределения части ОДУ, которую решено отдать под квоту на инвестиционные цели, между инвесторами. В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2018 г.
04 июля 2017 года
Хабаровский край занимает заметную долю в уловах лососевых на Дальнем Востоке. Рыбаки региона имеют возможность вести промысел в водах Охотского, Японского морей, в бассейне Амура. По каким принципам организована путина в крае в нынешнем году, решил выяснить корреспондент Fishnews.
Множество рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки пока не имеют своей системы утилизации. Региональные парламентарии намерены добиться установки специального оборудования на всех рыбозаводах края за два года.
В первые месяцы 2017 г. поставки рыбы из Вьетнама выросли на 50% – такие данные приводит Минэкономразвития России. Перспективы углубления сотрудничества между странами связаны с соглашением о свободной торговле, отмечают в ведомстве.
Ресурсные исследования НИС «Профессор Кагановский» в Южно-Курильском районе и в Охотском море позволяют оценить состояние запасов минтая как хорошее и дают основания рассчитывать на благоприятный прогноз на ближайшие годы.
Челябинская область рассчитывает увеличить объемы продукции товарной аквакультуры, в том числе за счет реализации инвестпроектов по выращиванию ценных видов рыб – осетровых, сиговых и форели.
03 июля 2017 года
Для капитанов, которые нарушают условия безопасности мореплавания, необходимо разработать систему наказаний – как предупреждений, так и лишения дипломов, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.
Большой интерес тема экспорта российской рыбопродукции в страны АТР и перспективы развития в России биржевой и аукционной торговли ВБР вызвала у иностранных участников международной конференции во Владивостоке.
В прошлом году по сравнению с 2015 г. на промысле практически вдвое возросло число случаев пропажи членов экипажа и гибели или причинения тяжелого вреда здоровью, отмечают в Росрыболовстве. Пути исправления ситуации искали на всероссийской конференции во Владивостоке.
3 июля исполняется год с подписания федерального закона, предусмотревшего новые правила для работы рыбной отрасли. Fishnews проанализировал, какие документы были приняты в развитие этих изменений.
23 ведущих вьетнамских экспортера пангасиуса решили объединиться в борьбе за европейский рынок. Они заявили о намерении создать специальный фонд, который будет заниматься защитой репутации этой рыбы.