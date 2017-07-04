04 июля 2017 года

Соглашение о свободной торговле с Вьетнамом сказалось на поставках

В первые месяцы 2017 г. поставки рыбы из Вьетнама выросли на 50% – такие данные приводит Минэкономразвития России. Перспективы углубления сотрудничества между странами связаны с соглашением о свободной торговле, отмечают в ведомстве.

Вьетнам – ключевой партнер России в Юго-Восточной Азии. С января по апрель 2017 г. товарооборот между странами вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития РФ по итогам пленарного заседании Российско-Вьетнамского экономического форума.

Замминистра Алексей Груздев подчеркнул, что перспективы углубления сотрудничества двух стран связаны с реализацией Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. Заместитель министра отметил, что уже сейчас виден эффект от вступления договора в силу: обнуление тарифов создало дополнительные условия для поставок во Вьетнам значительных объемов российской сельхозпродукции, а также позволило нарастить закупки из этой страны в первые месяцы 2017 г. ряда товаров. В том числе рыбы – на 50%.

Алексей Груздев выразил надежду на дальнейшее сотрудничество по снятию барьеров и ограничений во взаимной торговле, рассказали Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития.

В ходе заседания замминистра сообщил, что Россия предлагает сформировать среднесрочную программу торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, где будут закреплены уже достигнутые договоренности, определены основные сферы сотрудничества и намечены шаги по расширению взаимодействия.

Напомним, что соглашение о ЗСТ между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Вьетнамом было подписано в Казахстане 29 мая 2015 г. Документ вступил в силу 5 октября 2016 г.

Вьетнамская ассоциация производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) заявила ранее, что именно рыбное хозяйство страны получило от соглашения наибольшие преимущества.

Fishnews