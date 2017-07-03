Новости
Рыбозавод в Хабаровском крае

С чем встречает лосось Хабаровский край

Хабаровский край занимает заметную долю в уловах лососевых на Дальнем Востоке. Рыбаки региона имеют возможность вести промысел в водах Охотского, Японского морей, в бассейне Амура. По каким принципам организована путина в крае в нынешнем году, решил выяснить корреспондент Fishnews.

По оценкам специалистов, в этом году рыбаки Хабаровского края смогут освоить порядка 59 тыс. тонн тихоокеанских лососей – таков стартовый прогноз. Промысел красной рыбы традиционно ведется в нескольких районах – подзона Приморье (к северу от мыса Золотой), охотоморское побережье, Амур и Амурский лиман.

Для каждой из этих зон предусматриваются свои принципы регулирования. Сначала краевая комиссия по анадромным установила правила на путину для подзоны Приморье. Лов здесь разрешили вести с 21 июня. Ожидания в этом году весьма скромные: 50 тонн горбуши и 150 тонн кеты. На заседании 20 июня комиссия распределила между предприятиями, осуществляющими промысел, около 13 тонн горбуши. Часть рекомендованного вылова также пошла на организацию любительской рыбалки и коренным малочисленным народам.

По охотоморскому побережью картина более пестрая. Наибольшие объемы приходятся на Сахалинский залив. Лов здесь открыт 1 июля и организован по «олимпийскому принципу». К освоению предлагается 5,5 тыс. тонн горбуши и 1,1 тыс. тонн кеты. Еще 2,4 тыс. тонн горбуши и 462 тонны кеты остались в резерве (здесь и далее приводим округленные величины). «Исходя из научных заключений, ожидаем сильные подходы горбуши на побережье Сахалинского залива. «Олимпийская система» себя оправдывает в этих районах промысла. Проблем мы не ждем. Главное – чтобы подошла рыба», – прокомментировал вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Алексей Решетов.

«Олимпийский принцип» комиссия решила использовать и для промысла в Охотском районе Хабаровского края. В самой северной части региона открытие путины ожидается 10 июля по горбуше и 15 июля по кете. Для промышленного лова определили 256 тонн горбуши, 3327 тонн кеты, а также объемы нерки и кижуча. Предусмотрен и резерв, в частности по горбуше – 88 тонн, по кете – 1441,6 тонны. Объемы и в Охотском районе, и в Сахалинском заливе установлены по группам рыбопромысловых участков.

При этом, по решению комиссии, если пользователь нарушил сроки предоставления информации о добыче, направил искаженные, недостоверные сведения об освоении, он будет исключен из «олимпийской системы» и ему установят фиксированные объемы вылова.

В еще двух отдаленных районах – Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском – старт лову горбуши дадут 5 июля, кеты – 15-го. Здесь пошли по пути закрепления объемов за предприятиями. В Аяно-Майском районе это две компании (между ними распределили 245 тонн кеты и 242 тонны горбуши), в Тугуро-Чумиканском –15 предприятий (2109 тонн кеты и 659 тонн горбуши). Здесь также часть объемов для промысла оставлена в резерве.

Основания для оптимизма дала съемка научно-исследовательского судна «Профессор Кагановский»: ученые сообщили, что прогноз по охотоморскому побережью может вырасти в полтора-два раза, рассказал председатель краевого комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов. Возможно, такая прибавка позволит перекрыть недостаток вылова в подзоне Приморье, считает собеседник Fishnews.

По Амуру и лиману прогноз в целом составляет 2757 тонн горбуши и более 35 тыс. тонн кеты. Сейчас, как и для других промысловых районов, определены правила вылова по летним лососям. Путина здесь открылась 1 июля.

По горбуше уловы ожидаются небольшие. Зато по летней кете – 13,5 тыс. тонн. В нынешнем году здесь решено отказаться от организации промысла по «олимпийскому принципу» – против него выступил ряд предприятий Ульчского района. В компаниях считают, что при «олимпийской системе» в преимущественном положении оказываются коллеги из Николаевского района, а до них рыба просто не доходит.

В итоге комиссия установила фиксированные объемы по горбуше и летней кете для пользователей, приняв за основу рекомендации Хабаровского филиала ТИНРО о распределении объемов возможного вылова на основании данных о начале групп основных нерестилищ лососевых. Однако у рыбопромышленников Ульчского района к принятому решению вновь есть вопросы: по мнению инициативной группы, надо перейти к административно-территориальному принципу распределения объемов между Николаевским и Ульчским районом, чтобы на последний приходилось не менее 25%.

С другой стороны, есть точка зрения, что отказ от «олимпийской системы» осложнит регулирование, придется беспрерывно собирать комиссию по анадромным.

Чтобы обеспечить воспроизводство ресурса, установлены пропускные периоды – ежесуточно, с 21:00 до 7:00.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

НазадМетки: дальний востоккижучлосось

Похожие новости

03 июля 2017 года

Российскую рыбную биржу презентовали на международной конференции

Большой интерес тема экспорта российской рыбопродукции в страны АТР и перспективы развития в России биржевой и аукционной торговли ВБР вызвала у иностранных участников международной конференции во Владивостоке.

Безопасность промысла остается проблемой

В прошлом году по сравнению с 2015 г. на промысле практически вдвое возросло число случаев пропажи членов экипажа и гибели или причинения тяжелого вреда здоровью, отмечают в Росрыболовстве. Пути исправления ситуации искали на всероссийской конференции во Владивостоке.

Мурманский лосось стал здоровее

Мурманские ветеринары отмечают снижение заболеваемости дикой семги в реке Тулома. На путях миграции не выявлено значительных токсических отклонений, которые бы повлияли на иммунитет рыбы.

30 июня 2017 года

Камчатка представит возможности для корейских инвесторов

Специальный посланник президента Республики Корея Сон Ен Гиль в июле планирует прибыть с рабочим визитом на Камчатку. Представитель страны-партнера собирается изучить инвестиционные возможности региона, рассказал губернатор Владимир Илюхин.

Андрей Коваленко: Ответственность контролера поможет остановить вал проверок

Вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев выступил за то, чтобы сотрудники надзорных органов несли ответственность за избыточные действия. Такая мера способна улучшить ситуацию с контролем и надзором, считает бизнес-омбудсмен Сахалинской области Андрей Коваленко.

29 июня 2017 года

Контролеров будут отучать «кошмарить бизнес»

Как сделать жизнь предпринимателей проще, избавить компании от избыточного контроля? Свои предложения вице-премьер-полпред Юрий Трутнев, Минвостокразвития, Минэкономразвития и Генпрокуратура выдвинули на заседании в Хабаровске.

Лента новостей

04 июля 2017 года

Власти Камчатки хотят повлиять на нерадивых рыбопромышленников

Множество рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки пока не имеют своей системы утилизации. Региональные парламентарии намерены добиться установки специального оборудования на всех рыбозаводах края за два года.

Соглашение о свободной торговле с Вьетнамом сказалось на поставках

В первые месяцы 2017 г. поставки рыбы из Вьетнама выросли на 50% – такие данные приводит Минэкономразвития России. Перспективы углубления сотрудничества между странами связаны с соглашением о свободной торговле, отмечают в ведомстве.

Совет Федерации поддержал Россельхознадзор

Сенаторы рекомендовали правительству ускорить принятие постановления о наделении Россельхознадзора полномочиями по надзору за перемещением товаров между регионами.

Запасы минтая не дают повода для тревоги

Ресурсные исследования НИС «Профессор Кагановский» в Южно-Курильском районе и в Охотском море позволяют оценить состояние запасов минтая как хорошее и дают основания рассчитывать на благоприятный прогноз на ближайшие годы.

Уральские рыбоводы инвестируют в заводские технологии

Челябинская область рассчитывает увеличить объемы продукции товарной аквакультуры, в том числе за счет реализации инвестпроектов по выращиванию ценных видов рыб – осетровых, сиговых и форели.

03 июля 2017 года

На капитанов-«аварийщиков» найдут управу

Для капитанов, которые нарушают условия безопасности мореплавания, необходимо разработать систему наказаний – как предупреждений, так и лишения дипломов, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Российскую рыбную биржу презентовали на международной конференции

Большой интерес тема экспорта российской рыбопродукции в страны АТР и перспективы развития в России биржевой и аукционной торговли ВБР вызвала у иностранных участников международной конференции во Владивостоке.

Безопасность промысла остается проблемой

В прошлом году по сравнению с 2015 г. на промысле практически вдвое возросло число случаев пропажи членов экипажа и гибели или причинения тяжелого вреда здоровью, отмечают в Росрыболовстве. Пути исправления ситуации искали на всероссийской конференции во Владивостоке.

Изменения закона о рыболовстве отмечают юбилей

3 июля исполняется год с подписания федерального закона, предусмотревшего новые правила для работы рыбной отрасли. Fishnews проанализировал, какие документы были приняты в развитие этих изменений.

Вьетнамские экспортеры намерены защитить репутацию пангасиуса

23 ведущих вьетнамских экспортера пангасиуса решили объединиться в борьбе за европейский рынок. Они заявили о намерении создать специальный фонд, который будет заниматься защитой репутации этой рыбы.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Управляющий директор компании «Порт Поронайск» Алексей ФЕРТ

Управляющий директор компании «Порт Поронайск»

Алексей ФЕРТ

Статус свободного порта привлечет инвестиции в Поронайск

Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел»

Сергей МАЗОХИН

«Вымпел» готов к кампании по инвестквотам

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Некоторые положения по инвестквотам вызывают вопросы

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

Все интервью

Личное мнение

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей КОВАЛЕНКО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области

Андрей КОВАЛЕНКО

Ответственность контролера поможет остановить вал проверок

Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Роман ГРАНАТОВ

Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края

Роман ГРАНАТОВ

Мы должны обеспечить разумный баланс между добычей и сохранением биоресурсов

Все материалы

Крупным планом

Рыбозавод в Хабаровском крае

С чем встречает лосось Хабаровский край

Соглашение между АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Хейлунцзянской корпорацией по технико-экономическому сотрудничеству КНР дает старт строительству биржевого комплекса во Владивостоке

Китай готов вкладывать в российскую рыбную биржу

Все материалы

События

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.