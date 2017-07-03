04 июля 2017 года

С чем встречает лосось Хабаровский край

Хабаровский край занимает заметную долю в уловах лососевых на Дальнем Востоке. Рыбаки региона имеют возможность вести промысел в водах Охотского, Японского морей, в бассейне Амура. По каким принципам организована путина в крае в нынешнем году, решил выяснить корреспондент Fishnews.

По оценкам специалистов, в этом году рыбаки Хабаровского края смогут освоить порядка 59 тыс. тонн тихоокеанских лососей – таков стартовый прогноз. Промысел красной рыбы традиционно ведется в нескольких районах – подзона Приморье (к северу от мыса Золотой), охотоморское побережье, Амур и Амурский лиман.

Для каждой из этих зон предусматриваются свои принципы регулирования. Сначала краевая комиссия по анадромным установила правила на путину для подзоны Приморье. Лов здесь разрешили вести с 21 июня. Ожидания в этом году весьма скромные: 50 тонн горбуши и 150 тонн кеты. На заседании 20 июня комиссия распределила между предприятиями, осуществляющими промысел, около 13 тонн горбуши. Часть рекомендованного вылова также пошла на организацию любительской рыбалки и коренным малочисленным народам.

По охотоморскому побережью картина более пестрая. Наибольшие объемы приходятся на Сахалинский залив. Лов здесь открыт 1 июля и организован по «олимпийскому принципу». К освоению предлагается 5,5 тыс. тонн горбуши и 1,1 тыс. тонн кеты. Еще 2,4 тыс. тонн горбуши и 462 тонны кеты остались в резерве (здесь и далее приводим округленные величины). «Исходя из научных заключений, ожидаем сильные подходы горбуши на побережье Сахалинского залива. «Олимпийская система» себя оправдывает в этих районах промысла. Проблем мы не ждем. Главное – чтобы подошла рыба», – прокомментировал вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Алексей Решетов.

«Олимпийский принцип» комиссия решила использовать и для промысла в Охотском районе Хабаровского края. В самой северной части региона открытие путины ожидается 10 июля по горбуше и 15 июля по кете. Для промышленного лова определили 256 тонн горбуши, 3327 тонн кеты, а также объемы нерки и кижуча. Предусмотрен и резерв, в частности по горбуше – 88 тонн, по кете – 1441,6 тонны. Объемы и в Охотском районе, и в Сахалинском заливе установлены по группам рыбопромысловых участков.

При этом, по решению комиссии, если пользователь нарушил сроки предоставления информации о добыче, направил искаженные, недостоверные сведения об освоении, он будет исключен из «олимпийской системы» и ему установят фиксированные объемы вылова.

В еще двух отдаленных районах – Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском – старт лову горбуши дадут 5 июля, кеты – 15-го. Здесь пошли по пути закрепления объемов за предприятиями. В Аяно-Майском районе это две компании (между ними распределили 245 тонн кеты и 242 тонны горбуши), в Тугуро-Чумиканском –15 предприятий (2109 тонн кеты и 659 тонн горбуши). Здесь также часть объемов для промысла оставлена в резерве.

Основания для оптимизма дала съемка научно-исследовательского судна «Профессор Кагановский»: ученые сообщили, что прогноз по охотоморскому побережью может вырасти в полтора-два раза, рассказал председатель краевого комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов. Возможно, такая прибавка позволит перекрыть недостаток вылова в подзоне Приморье, считает собеседник Fishnews.

По Амуру и лиману прогноз в целом составляет 2757 тонн горбуши и более 35 тыс. тонн кеты. Сейчас, как и для других промысловых районов, определены правила вылова по летним лососям. Путина здесь открылась 1 июля.

По горбуше уловы ожидаются небольшие. Зато по летней кете – 13,5 тыс. тонн. В нынешнем году здесь решено отказаться от организации промысла по «олимпийскому принципу» – против него выступил ряд предприятий Ульчского района. В компаниях считают, что при «олимпийской системе» в преимущественном положении оказываются коллеги из Николаевского района, а до них рыба просто не доходит.

В итоге комиссия установила фиксированные объемы по горбуше и летней кете для пользователей, приняв за основу рекомендации Хабаровского филиала ТИНРО о распределении объемов возможного вылова на основании данных о начале групп основных нерестилищ лососевых. Однако у рыбопромышленников Ульчского района к принятому решению вновь есть вопросы: по мнению инициативной группы, надо перейти к административно-территориальному принципу распределения объемов между Николаевским и Ульчским районом, чтобы на последний приходилось не менее 25%.

С другой стороны, есть точка зрения, что отказ от «олимпийской системы» осложнит регулирование, придется беспрерывно собирать комиссию по анадромным.

Чтобы обеспечить воспроизводство ресурса, установлены пропускные периоды – ежесуточно, с 21:00 до 7:00.

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