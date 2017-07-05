05 июля 2017 года

Рыба по стандартам MSC прокладывает путь на российские прилавки

Рыбные полуфабрикаты со знаком MSC теперь можно встретить среди собственных марок российских торговых сетей. Хотя сертифицированных рыбных промыслов в нашей стране достаточно, покупатель редко найдет эту информацию на упаковке товара.

Торговая сеть «Перекресток» первой в стране добилась права указывать соответствие стандартам Морского попечительского совета (MSC) на продукции под собственной торговой маркой «Новый океан». Как рассказала Fishnews представитель MSC в России Анисья Шепелева, экологической маркировкой отмечены рыбные полуфабрикаты производства компании «А. Эсперсен» – рыбные палочки, филе в кляре и филе в панировке, которые выпускаются на заводе в Великом Новгороде. Эта продукция изготавливается исключительно из дикой рыбы, которая добывается в акваториях Баренцева и Охотского морей компаниями, прошедшими MSC-сертификацию.

Бережное отношение к морским ресурсам обеспечивается за счет контролируемых объемов лова, особенностей используемых снастей, гарантирующих, что мелкая рыба сможет уйти из сетей и вырасти, географии лова в соответствии с графиком миграции рыбы. Экомаркировка служит подтверждением экологически ответственного рыболовства и помогает покупателям сделать обоснованный выбор

«Знак MSC на упаковке товара – свидетельство соответствия продукции экологическим стандартам добычи и переработки. Выбирая сертифицированную продукцию, покупатель вносит свой важный вклад в поддержку ответственного рыболовства без подрыва воспроизводства рыбных запасов», – отметил руководитель управления по закупкам (свежая и замороженная рыба) «Перекрестка» Андрей Игнатов.

По словам генерального директора новгородского завода «А. Эсперсен» Петера Боса, продукция, поставляемая в торговую сеть, изготовлена из выловленного в России и переработанного в соответствии со стандартами MSC филе минтая блочной заморозки. «Ответственный вылов и эффективное использование рыбных ресурсов – наша общая цель на будущее. Только так мы сможем сохранить разнообразие видов и объем рыбы для будущих поколений. Экологическая маркировка MSC, подтвержденная сертификатом, гарантирует это», – отметил руководитель предприятия.

Fishnews