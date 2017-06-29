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Министр промышленности и торговли Денис МАНТУРОВ на «правительственном часе» в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ

ВАРПЭ просит главу Минпромторга обосновать данные

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая перед сенаторами, заявил, что доля фальсификата на рыбном рынке доходит до 50%. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий обратилась к главе ведомства с письмом по поводу приведенной цифры.

О борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции министр Денис Мантуров докладывал 28 июня в Совете Федерации (руководитель Минпромторга возглавляет профильную госкомиссию).

Контрафакт и фальсификат, «серый импорт» существенно ограничивают целый ряд отраслей отечественной экономики, заявил министр. Говоря о пищевой промышленности, он привел цифры по молоку и рыбной продукции. Доля фальсификата по рыбе, по словам Дениса Мантурова, доходит до 50%.

Столь серьезное официальное заявление должно основываться исключительно на проверенной информации, уверены во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Обращение по этому поводу ВАРПЭ направила главе Минпромторга.

По данным Росстата, в 2016 г. общий объем произведенной в стране рыбопродукции составил 3,194 млн тонн и свыше 364 млн условных банок консервов и пресервов. Таким образом, согласно заявлению министра, почти 1,6 млн тонн рыбопродукции и более 180 млн условных банок консервов и пресервов – товары, не соответствующие требованиям федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», отметил в письме президент объединения Герман Зверев.

В ассоциации указывают на то, что в государственном докладе «Защита прав потребителей в РФ в 2016 г.», размещенном на сайте уполномоченного органа – Роспотребнадзора, нет сведений, согласно которым 50% на рыбном рынке составляет фальсификат.

«Всероссийская ассоциация рыбопромышленников объединяет предприятия, которые производят свыше 2,8 млн тонн рыбопродукции, поэтому Ваша информация об объеме фальсифицированной продукции представляет для наших предприятий особый интерес», – обратилась ВАРПЭ к министру.

Объединение попросило главу Минпромторга предоставить источники, на основании которых определен объем фальсификата на рыбном рынке. В том числе сведения о юридических лицах, выполняющих исследования, перечень использованных справочно-аналитических материалов, методологию их оценки, первичную информационную базу и сведения о применении данных других федеральных ведомств, а также перечень экспертов, подготовивших расчеты.

Также ассоциация выразила готовность «высказать свое профессиональное суждение касательно такой информации».

Напомним, что на общем собрании в мае ВАРПЭ определила главные направления для работы. В их число вошло и очищение рынка рыбной продукции от фальсификата, борьба за качество товаров.

Fishnews

НазадМетки: варпэроспотребнадзор

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