ВАРПЭ выбрала прицел на год

На общем собрании члены ВАРПЭ утвердили приоритетные направления работы в текущем году. Среди них – инвестквоты и новое закрепление долей, подготовка к электронной ветсертификации, административные барьеры и борьба с браконьерством.

Инвестквоты и доли в новом порядке

25 мая в Москве прошло общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Помимо предприятий и организаций, входящих в состав ВАРПЭ, в мероприятии приняли участие представители Госдумы и Совета Федерации, Минсельхоза, Росрыболовства, ФАС, органов власти регионов.

Впервые за последние 15 лет на собрании выступил руководитель Федерального агентства по рыболовству. Илья Шестаков подчеркнул, что перед отраслью стоит много новых вызовов. «Предстоит серьезная заявочная кампания по инвестиционным квотам, и мы надеемся, что ВАРПЭ будет играть одну из ключевых ролей с точки зрения разъяснения рыболовецким компаниям и сообществу порядка механизма отбора и принимаемых решений», – заявил руководитель Росрыболовства.

С этой целью он предложил включить в состав комиссии, которая будет осуществлять отбор проектов, президента ВАРПЭ Германа Зверева с правом совещательного голоса. Илья Шестаков уточнил, что постановления по инвестиционным квотам, которые могут выйти уже на следующей неделе, были доработаны в аппарате правительства. «Одним из основных изменений станет невозможность лишения долей квот при неосуществлении инвестиционного контракта, в договоре будет предусмотрена ответственность в виде финансового обеспечения», – сообщил глава федерального агентства.

Другой ключевой задачей руководитель ведомства назвал перезаключение договоров на 15-летний срок, предусматривающее объединение промышленных и прибрежных квот. Глава отрасли попросил ассоциацию принять активное участие в обсуждении проекта постановления, которое определит порядок проведения заявительной кампании.

«Мы хотели бы провести предварительный эксперимент пересчета долей с участием членов ВАРПЭ, суммарно объединяющих 100% квоты в рамках прибрежного и промышленного рыболовства, чтобы посмотреть, какие проблемы могут возникнуть с применением формулы для расчета и вследствие несовершенства системы государственного рыбохозяйственного реестра», – пригласил рыбаков к сотрудничеству Илья Шестаков.

Герман Зверев подтвердил, что работа над правилами и процедурами наделения пользователей долями квот на период с 1 января 2019 г. и распределения инвестиционных квот остается в числе приоритетов. Членам совета ВАРПЭ Руслану Теленкову и Дмитрию Кожарскому уже поручено консолидировать бассейновые предложения по этим документам, сообщает корреспондент Fishnews.

«Из числа представителей предприятий сформирована юридическая группа, которая будет осуществлять экспертную проработку проектов. Предлагается в августе-сентябре провести расширенное заседание совета ВАРПЭ с приглашением представителей Росрыболовства для обсуждения и презентации концепции проектов постановлений, устанавливающих порядок закрепления долей на новый период», – доложил президент ассоциации.

Он отметил, что ВАРПЭ планирует взаимодействовать с Институтом законодательства и сравнительного правоведения, чтобы анализировать правоприменительную практику по инвестиционным квотам, их стыковку с другими правовыми актами, в том числе теми, что разрабатывает Минпромторг.

При реализации программы инвестквот очень важно соблюсти баланс, при котором положительный эффект для смежных отраслей не будет наращиваться за счет ухудшения экономической ситуации в рыбодобывающих компаниях, обратил внимание член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев. Он указал, что в процессе подготовки документов по распределению инвестквот осталась нерешенной задача обязательств заявителя по выпуску продукции на рыбоперерабатывающем заводе.

«Считаю, что если в какой-то форме не установить контроль над выполнением обязательств по выпуску годового объема, то мы рискуем получить недобросовестных пользователей государственных ресурсов», – предостерег сенатор.

Налоги после инвестиций

Не снят с повестки дня и вопрос о повышении сбора за пользование водными биоресурсами. «Нам необходимо будет участвовать в работе аналитической, экспертной, исследовательской, с цифрами и заявлениями, для того чтобы идея отмены этой льготы была реализована поэтапно в течение нескольких лет и для сохранения ЕСХН в нашей отрасли», – определил задачу Герман Зверев.

Игорь Зубарев напомнил, что обычно пик инвестиционной активности не сопровождается увеличением объема фискальных обязательств, и выразил мнение о целесообразности переноса повышения сборов хотя бы за пределы срока, отведенного для реализации инвестпроектов – это пять лет. Сенатора поддержал член Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий.

«Невозможно решать стратегическую задачу повышения инвестиций в отрасль одновременно с увеличением налоговой нагрузки. Это фактически может привести к тому, что предприятия рыбохозяйственного комплекса попадут в долговую кабалу банков», – озвучил опасения депутат.

Позиция федерального агентства и правительства в этом отношении не изменилась. «Мы считаем необходимым перенести срок рассмотрения изменений в Налоговый кодекс до 1 января 2019 года», – заявил Илья Шестаков, но предупредил, что поправки рано или поздно будут приняты. «Решения, которые высказывались на президиуме Госсовета, направлены в большей степени не на увеличение налоговой нагрузки, а на стимулирование производства продукции с добавленной стоимостью», – уточнил глава ведомства, не исключив возможности принятия поправок с отложенным сроком вступления в силу.

Герман Зверев высказался за проведение регулярных совещаний в Росрыболовстве по экономическим показателям отрасли и предложил начать работу по присоединению предприятий ассоциации к кодексу добросовестного налогоплательщика.

Электронная ветсертификация – зона тревоги

На первый план для рыбаков выходит подготовка к переходу на электронную ветеринарную сертификацию, которая станет обязательной с 1 января 2018 г., и к вступлению в силу технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Герман Зверев рассказал коллегам о работе по информированию, проводимой в дальневосточных регионах.

«Мы планируем 27-28 июля провести отраслевую конференцию на Сахалине для дальневосточных предприятий о техническом регламенте. Будем обращаться к Россельхознадзору с предложением второй день этой конференции посвятить более детальному разбору готовности или неготовности предприятий к электронной ветсертификации», – отчитался руководитель ВАРПЭ.

Обеспокоенность в связи с неготовностью самих надзорных органов к новой системе выразил президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб. «Самый главный вопрос, который не решен, – это мониторинг районов промысла. На сайте НЦБРП в разделе «Мониторинг районов вылова» по Черному морю последний мониторинг был в третьем квартале 2015 года, по Азовскому морю – в феврале 2016 года. Назвать это мониторингом, честно говоря, трудно», – отметил руководитель объединения.

К электронной ветсертификации и техническому регламенту действительно очень много вопросов, согласился Илья Шестаков. «Надеюсь, что ВАРПЭ сможет вместе с Россельхознадзором и с нами отработать порядок проведения электронной ветсертификации. Мы видим очень много рисков, связанных именно с тем, что система не будет готова вовремя», – разделил он опасения рыбаков.

Герман Зверев также предложил совместно с организациями розничной торговли, перерабатывающими предприятиями и АНО «Роскачество» организовать полноценную работу, направленную на создание условий для выбраковки с рынка производителей некачественной продукции.

Барьеры и браконьеры

В сфере внимания ВАРПЭ в текущем году по-прежнему остается оценка избыточных, дублирующих и устаревших обязательных требований в рыбной отрасли и ликвидация административных барьеров, заверил Герман Зверев. Еще одно важное направление – это борьба с браконьерством.

«В первой половине июля ВАРПЭ презентует на площадке Госдумы доклад о формах, масштабах браконьерства, о наших предложениях, направленных на преодоление этого бедствия», – завил президент ассоциации. Кроме того, планируется заключить соглашение с WWF России и усилить совместную работу с Росрыболовством и контролирующими органами по пресечению браконьерства.

В свою очередь отраслевой регулятор основной задачей видит полный запрет на реализацию потребителям браконьерской продукции. «Дано поручение подготовить изменения в федеральный закон, сейчас мы их прорабатываем, по уничтожению, утилизации браконьерской продукции до принятия судебных решений», – рассказал Илья Шестаков.

Среди других вопросов, требующих проработки, члены ВАРПЭ назвали выработку единого подхода к определению страны происхождения продукции, предупреждение конфликтов с формированием участков для аквакультуры в местах традиционного промысла, продление переходного периода для проведения опломбирования ТСК и кодификации орудий лова, отмену контрольных точек, развитие портовой инфраструктуры. Игорь Зубарев выступил с инициативой повысить активность ассоциации на международном уровне – в вопросах межгосударственного регулирования ведения промысла и выгрузки в иностранных портах.

Глава Росрыболовства также предложил добавить к этим направлениям вопросы о создании национальной системы экологической сертификации и об усилении работы с торговыми сетями и анализе ценообразования на рыбную продукцию. Илья Шестаков попросил членов объединения не упускать из виду реализацию отраслевой госпрограммы, финансирование которой в ближайшие годы резко сокращается. «Соответственно сокращаются наши возможности и по проведению научных исследований, и по обеспечению ГСМ и техникой рыбинспекторов», – предупредил Илья Шестаков.

Он выразил пожелание, чтобы ВАРПЭ стала таким органом, который бы находил компромиссные варианты, прорабатывал предложения и представлял регулятору консолидированное мнение отрасли. «Аргументированная позиция, которая доносится со стороны ВАРПЭ, нами будет услышана, и мы всегда найдем совместное решение на благо отрасли», – заверил руководитель федерального агентства.

Герман Зверев пообещал подготовить по итогам общего собрания перечень поступивших от рыбаков предложений и направить их в Росрыболовство.

Ассоциация пополняется

В ходе собрания одобрены заявки на вступление в ВАРПЭ Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма, ООО «Аквакультура Зауралья», Гипрорыбфлота, ООО «Дельта Фиш ЛТД», ООО «Дельфин», ВНИРО, ОАО «Владморрыбпорт» и Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава. Участники встречи также утвердили отчет о деятельности ВАРПЭ за 2016 г., заслушали доклад ревизионной комиссии, одобрили изменения в шкалу членских взносов и корректировку устава ассоциации.

Анна ЛИМ, газета «Fishnews Дайджест»

Май 2017 г.