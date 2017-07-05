05 июля 2017 года

Роспотребнадзор хочет, чтобы в магазин ходили без лупы

Проект изменений техрегламента Таможенного союза о маркировке пищевой продукции предусматривает, по каким критериям должна оцениваться легкочитаемость и понятность информации на упаковке.

Изменения в технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) предложил Роспотребнадзор. Поправки опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что, согласно техрегламенту, маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легкочитаемой и не вводить в заблуждение потребителей. Знаки и символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка.

«При этом критерии понятий «легкочитаемость», «понятность» техническим регламентом не определены», - обращают внимание авторы проекта решения Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в регламенте предлагается прописать, что придуманное название пищевой продукции (при наличии) должно быть включено в наименование этой продукции и расположено в непосредственной близости от него в одном поле видимости.

Согласно проекту решения, критерием легкочитаемости является четкость и разборчивость используемого в маркировке шрифта, а также контраст между цветом фона и цветом нанесенной на него информации, «обеспечивающие возможность прочтения информации без применения оптических приспособлений, за исключением используемых для коррекции дефектов зрения (очки, контактные линзы и т.п.)».

Критерием понятности является «свойство информации о пищевой продукции в форме текста и (или) изображения, которое позволяет однозначно передавать смысл такой информации».

Также в поправках предусмотрены определенные размеры шрифтов для различной информации на упаковке и указаны места для такой информации.

Fishnews