06 июля 2017 года

На морских спасателей нет денег

Три ледокольных судна Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ выведены в отстой из-за нехватки средств на эксплуатацию и ремонт. Оставшийся буксир не сможет обеспечить должную безопасность промысловых экспедиций, риски возрастут в разы.

Недостаточное финансирование на содержание экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ отметили на всероссийской конференции по безопасности плавания рыбопромысловых судов 3 июля. Руководитель управления флота, портов и мониторинга Росрыболовства Анатолий Дубник констатировал нехватку средств в том числе на ремонт судов-спасателей «в условиях повышения общей стоимости ГСМ и запасных частей».

«К сожалению, сейчас у нас будет работать только одно судно – морской буксир «Преданный», который уже ушел на выполнение госзадания, - рассказал Fishnews начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык. – А три наших самых хороших парохода, ЛССа – «Суворовец», «Сибирский» и «Справедливый», – к сожалению, выведены в отстой».

По словам руководителя учреждения, «Суворовец», скорее всего, не будет выходить в море до 2019 г. из-за отсутствия финансирования, «Справедливый» и «Сибирский» ждут денег на капитальный ремонт. Владимир Бардык заметил, что ремонт, который «Сибирский» прошел в 2013-2014 гг., был достаточно мелким, примерно на 5 млн рублей. А сейчас требуется уже 120 млн рублей.

Начальник отряда сообщил, что если на минтаевую путину выйдет один старенький «Преданный», экспедиция состоится, но этого буксира недостаточно. «Тем более у него более слабый ледовый класс, чем у ЛССов. Ну, представляете, два судна дежурило – на севере и юге, а сейчас - только одно! Это большая проблема. Спасатели просто не будут успевать, работая одним судном. Самое главное – буксир будет стоять, позиционироваться в середине экспедиции, на равном расстоянии от всех рыбацких судов», - обратил внимание Владимир Бардык. Он подчеркнул, что риски возрастут, причем в разы.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на пресс-подходе подтвердил, что вопрос очень серьезный. «На Дальнем Востоке стоит угроза невыполнения в следующем году госзадания по обеспечению аварийно-спасательных работ», - заявил представитель федерального агентства.

Замглавы ФАР отметил, что речь идет не только о спасении людей: «Промысел – это целое производство, в одном месте находится порядка 300-400 судов, и там возникают самые разные моменты, как на любом предприятии на берегу».

Петр Савчук сообщил, что в Росрыболовстве понимают свою ответственность, подготовлено соответствующее письмо в правительство. Планируется, что заместитель министра сельского хозяйства – руководитель федерального агентства Илья Шестаков встретится с вице-премьером Аркадием Дворковичем, в ФАР надеются, что вопрос с финансированием спасателей все-таки будет решен.

Fishnews