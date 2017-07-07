07 июля 2017 года

У «Голубого меридиана» – юбилейная путина

Студенческий отряд Дальрыбвтуза «Голубой меридиан» отправился на свою юбилейную – 55-ю – «красную» путину. 50 студентов будут трудиться на севере Сахалина на рыбоперерабатывающем заводе «Оха».

В течение двух летних месяцев ребята будут заниматься обработкой кеты и горбуши. Среди бойцов этого года – учащиеся не только Дальрыбвтуза, но и его филиалов, сообщили Fishnews в пресс-службе университета.

«Я родом из села Уват Тюменской области. Сейчас обучаюсь в Тобольском рыбопромышленном техникуме по специальности «Обработка водных биоресурсов». В этом году нашел в себе силы и желание приехать на Дальний Восток. Владивосток очень интересный город. Жду, что же будет на Сахалине. Такого опыта у меня еще не было. В прошлый раз проходил практику на севере, но там не было переработки, только заморозка рыбной продукции. В первую очередь хочу получить практический опыт, ну и природу посмотреть. Здесь очень красивые пейзажи, сопки и горы!» — поделился впечатлениями Никита Чусовитин.

Студентов напутствовал проректор по стратегическому развитию и инновациям Валерий Богданов: «Много хороших традиций сформировалось в отряде за эти годы. Но самое главное, что бойцы отряда всегда были мастерами своего дела. На протяжении многих лет в Приморье, на Сахалине и Камчатке, в Магадане в числе руководящих сотрудников я всюду встречал наших выпускников, многие из них прошли школу жизни в нашем путинном отряде и стали действительно хорошими специалистами. Сегодня, провожая вас, хочу пожелать не упустить свой шанс, приобрести трудовые навыки и получить настоящую закалку. Путина – это не только работа, но и отдых, новые знакомства! Желаю вам, чтобы путина была по-настоящему рыбной!»

В качестве руководителя практики с путиновцами на Сахалин отправился глава отряда Евгений Платонов. Он тоже пожелал ребятам отличного, рыбного и продуктивного семестра.

Планируется, что дальрыбвтузовцы закончат практику и вернутся во Владивосток в сентябре.

Fishnews