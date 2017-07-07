07 июля 2017 года

Камчатский лосось попал в мозаики и раскраски

На Камчатке выпустили пазлы, посвященные дикому лососю, также красная рыба попала на открытки и в раскраски. Планируется, что это поможет популяризировать экологические знания среди детей.

Пазлы тиражом в 1 тыс. экземпляров издал в Палане Корякский центр народного творчества при поддержке информационного этно-экологического центра «Лач». Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края, игру изготовили, чтобы приобщать подрастающее поколение к бережному отношению к природе, используя знания коренных народов.

«Выпуск пазлов входит в цикл мероприятий по популяризации экологических знаний среди детей. Также были изготовлены открытки с видами лососей, раскраски для дошкольников, познавательные материалы с информацией о камчатских рыбах и их развитии. В подготовке и разработке печатных наглядных материалов оказали содействие камчатские художники», – рассказали в министерстве культуры Камчатки.

Мозаики планируют распространить среди образовательных и культурных учреждений полуострова.

Fishnews