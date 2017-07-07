Камчатский лосось попал в мозаики и раскраски

07 июля 2017 года
Поручение президента по статусу рыбопродукции, изготовленной в открытом море, подтверждает, что необходимы изменения законодательства, чтобы избежать коллизий, считает начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.
Главный рыбацкий праздник в России будут отмечать 9 июля. В регионах его встретят самыми разнообразными мероприятиями – от тематических экскурсий и встреч Нептуна до коллективной рыбалки и мотокросса.
Планы по развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане предусматривают строительство новых современных заводов. Компания сможет подать заявку на инвестиционные квоты. Кроме того, на Курилах планируется создать ТОР.
Студенческий отряд Дальрыбвтуза «Голубой меридиан» отправился на свою юбилейную – 55-ю – «красную» путину. 50 студентов будут трудиться на севере Сахалина на рыбоперерабатывающем заводе «Оха».
06 июля 2017 года
Представители рыбацкого сообщества и руководство Дальневосточного таможенного управления проведут совместное рабочее совещание. Предметом обсуждения станут таможенные платежи при судоремонте за рубежом и предстоящие изменения законодательства.
Съемка НИС «Профессор Кагановский» по идущей в Охотское море горбуше (основе путинного вылова) показала обнадеживающие результаты, рассказал главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав Шунтов.
07 июля 2017 года
Поручение президента по статусу рыбопродукции, изготовленной в открытом море, подтверждает, что необходимы изменения законодательства, чтобы избежать коллизий, считает начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.
В преддверии Дня рыбака корреспондент Fishnews пообщался с капитаном ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альбертом Шафигулиным. «Морской труд, конечно, тяжелый, но на берегу в море тянет», - отмечает капитан.
Главный рыбацкий праздник в России будут отмечать 9 июля. В регионах его встретят самыми разнообразными мероприятиями – от тематических экскурсий и встреч Нептуна до коллективной рыбалки и мотокросса.
Росрыбколхозсоюз начал сбор отзывов по проекту новых правил пограничного режима от региональных объединений рыболовецких колхозов. Замечания и предложения профессионального сообщества будут направлены разработчикам приказа.
Планы по развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане предусматривают строительство новых современных заводов. Компания сможет подать заявку на инвестиционные квоты. Кроме того, на Курилах планируется создать ТОР.
Студенческий отряд Дальрыбвтуза «Голубой меридиан» отправился на свою юбилейную – 55-ю – «красную» путину. 50 студентов будут трудиться на севере Сахалина на рыбоперерабатывающем заводе «Оха».
06 июля 2017 года
Представители рыбацкого сообщества и руководство Дальневосточного таможенного управления проведут совместное рабочее совещание. Предметом обсуждения станут таможенные платежи при судоремонте за рубежом и предстоящие изменения законодательства.
Съемка НИС «Профессор Кагановский» по идущей в Охотское море горбуше (основе путинного вылова) показала обнадеживающие результаты, рассказал главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав Шунтов.
В Приморье представитель ГМИ составил административный протокол в отношении капитана рыбопромыслового судна: основанием, как следует из документа, стала выгрузка краба в иностранном порту без должностного лица органа охраны.
В Ненецком автономном округе определили границы 20 новых участков для промышленного и традиционного рыболовства. Их планируется выставить на конкурс к концу года.