07 июля 2017 года

Илья Шестаков: Россияне преумножают славу рыболовства

С наступающим Днем рыбака тружеников отрасли поздравил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Дорогие друзья и коллеги! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Это радостный день для всех, кто в нелегких условиях ведет рыбный промысел, выпускает продукцию, охраняет, изучает и восполняет запасы водных биоресурсов, для всех, кто связан с рыбопромышленным комплексом России.

Сегодня отрасль демонстрирует хорошие экономические показатели, растут объемы вылова, все больше продукции отечественного производства поступает на столы россиян. Успехи рыбного хозяйства – это результат добросовестного, порой самоотверженного труда десятков тысяч специалистов.

Российские рыбаки сохраняют традиции и преумножают славу отечественного рыболовства. Сейчас мы начинаем масштабную программу обновления рыбопромыслового флота и создания новых береговых предприятий, которая, как мы рассчитываем, позволит не только выйти на новый уровень эффективности производства, но и улучшить условия труда на промысле, создать новые рабочие места на берегу.

Уверен, результатом наших общих усилий станет повышение доступности рыбной продукции внутри страны и открытие новых горизонтов на мировом рынке.

День рыбака в России объединяет не только профессиональные коллективы и их семьи, это праздник для миллионов любителей рыбалки. И отрадно отмечать, что рыболовы-любители все активнее вовлекаются в дело сохранения водных биоресурсов.

Желаю всем рыбакам богатых уловов, удачи и всегда попутного ветра! Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья и благополучия!» - поздравил рыбаков глава Росрыболовства.

Fishnews