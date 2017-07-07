Новости
Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Илья Шестаков: Россияне преумножают славу рыболовства

С наступающим Днем рыбака тружеников отрасли поздравил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Дорогие друзья и коллеги! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Это радостный день для всех, кто в нелегких условиях ведет рыбный промысел, выпускает продукцию, охраняет, изучает и восполняет запасы водных биоресурсов, для всех, кто связан с рыбопромышленным комплексом России.

Сегодня отрасль демонстрирует хорошие экономические показатели, растут объемы вылова, все больше продукции отечественного производства поступает на столы россиян. Успехи рыбного хозяйства – это результат добросовестного, порой самоотверженного труда десятков тысяч специалистов.

Российские рыбаки сохраняют традиции и преумножают славу отечественного рыболовства. Сейчас мы начинаем масштабную программу обновления рыбопромыслового флота и создания новых береговых предприятий, которая, как мы рассчитываем, позволит не только выйти на новый уровень эффективности производства, но и улучшить условия труда на промысле, создать новые рабочие места на берегу.

Уверен, результатом наших общих усилий станет повышение доступности рыбной продукции внутри страны и открытие новых горизонтов на мировом рынке.

День рыбака в России объединяет не только профессиональные коллективы и их семьи, это праздник для миллионов любителей рыбалки. И отрадно отмечать, что рыболовы-любители все активнее вовлекаются в дело сохранения водных биоресурсов.

Желаю всем рыбакам богатых уловов, удачи и всегда попутного ветра! Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья и благополучия!» - поздравил рыбаков глава Росрыболовства.

Fishnews

НазадМетки: росрыболовство

Похожие новости

07 июля 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

В ежедневном режиме Fishnews сообщает о том, что происходит в рыбной отрасли России и других стран. Для того чтобы читатель мог оперативно получить информацию о самом важном, мы решили каждую пятницу представлять обзоры о ключевых событиях и заявлениях уходящей недели.

«Островной» сможет воспользоваться новыми механизмами поддержки

Планы по развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане предусматривают строительство новых современных заводов. Компания сможет подать заявку на инвестиционные квоты. Кроме того, на Курилах планируется создать ТОР.

06 июля 2017 года

Уловы без инспектора за границей выгружать нельзя?

В Приморье представитель ГМИ составил административный протокол в отношении капитана рыбопромыслового судна: основанием, как следует из документа, стала выгрузка краба в иностранном порту без должностного лица органа охраны.

НАО подготовил для бизнеса новые рыбные места

В Ненецком автономном округе определили границы 20 новых участков для промышленного и традиционного рыболовства. Их планируется выставить на конкурс к концу года.

СВТУ бросило все силы на спасение лосося

Для борьбы с незаконной добычей лососевых на Камчатке удалось мобилизовать более 400 человек - как по краю, так и из других регионов. Росрыболовство послало на полуостров дополнительные силы.

На морских спасателей нет денег

Три ледокольных судна Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ выведены в отстой из-за нехватки средств на эксплуатацию и ремонт. Оставшийся буксир не сможет обеспечить должную безопасность промысловых экспедиций, риски возрастут в разы.

Лента новостей

07 июля 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

В ежедневном режиме Fishnews сообщает о том, что происходит в рыбной отрасли России и других стран. Для того чтобы читатель мог оперативно получить информацию о самом важном, мы решили каждую пятницу представлять обзоры о ключевых событиях и заявлениях уходящей недели.

Таможенники рассчитывают на пользу совещания по ремонту флота

Дальневосточное таможенное управления и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья собираются провести совещание по вопросам ремонта за рубежом морских судов. Обсуждения, состоявшиеся ранее, показали, что у судовладельцев до сих пор нет четкого понимания требований, отметил глава ДВТУ Юрий Ладыгин.

Алексей Рахманов: Корабелы хорошо знают цену рыбацкому труду

С наступающим профессиональным праздников рыбаков поздравил президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов.

Губернатор Сахалина пообещал рыбакам поддержку

Предприятиям рыбной отрасли, которые вносят большой вклад в экономику Сахалинской области, регион окажет всевозможную помощь, заявил губернатор Олег Кожемяко.

Руководитель ДВТУ: Ситуация с «Доброфлотом» уникальна

Поручение президента по статусу рыбопродукции, изготовленной в открытом море, подтверждает, что необходимы изменения законодательства, чтобы избежать коллизий, считает начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.

Альберт Шафигулин: Море на берег менять не собираюсь

В преддверии Дня рыбака корреспондент Fishnews пообщался с капитаном ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альбертом Шафигулиным. «Морской труд, конечно, тяжелый, но на берегу в море тянет», - отмечает капитан.

Как страна отметит День рыбака

Главный рыбацкий праздник в России будут отмечать 9 июля. В регионах его встретят самыми разнообразными мероприятиями – от тематических экскурсий и встреч Нептуна до коллективной рыбалки и мотокросса.

Правила погранрежима оценят на местах

Росрыбколхозсоюз начал сбор отзывов по проекту новых правил пограничного режима от региональных объединений рыболовецких колхозов. Замечания и предложения профессионального сообщества будут направлены разработчикам приказа.

«Островной» сможет воспользоваться новыми механизмами поддержки

Планы по развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане предусматривают строительство новых современных заводов. Компания сможет подать заявку на инвестиционные квоты. Кроме того, на Курилах планируется создать ТОР.

Камчатский лосось попал в мозаики и раскраски

На Камчатке выпустили пазлы, посвященные дикому лососю, также красная рыба попала на открытки и в раскраски. Планируется, что это поможет популяризировать экологические знания среди детей.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав ШУНТОВ

Главный научный сотрудник ТИНРО-Центра

Вячеслав ШУНТОВ

Что ждать рыбакам от лосося в путину-2017?

Управляющий директор компании «Порт Поронайск» Алексей ФЕРТ

Управляющий директор компании «Порт Поронайск»

Алексей ФЕРТ

Статус свободного порта привлечет инвестиции в Поронайск

Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел»

Сергей МАЗОХИН

«Вымпел» готов к кампании по инвестквотам

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Некоторые положения по инвестквотам вызывают вопросы

Все интервью

Личное мнение

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альберт ШАФИГУЛИН

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот»

Альберт ШАФИГУЛИН

Море на берег менять не собираюсь

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей КОВАЛЕНКО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области

Андрей КОВАЛЕНКО

Ответственность контролера поможет остановить вал проверок

Все материалы

Крупным планом

Рыбозавод в Хабаровском крае

С чем встречает лосось Хабаровский край

Соглашение между АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Хейлунцзянской корпорацией по технико-экономическому сотрудничеству КНР дает старт строительству биржевого комплекса во Владивостоке

Китай готов вкладывать в российскую рыбную биржу

Все материалы

События

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.