Моряки РРПК рассказали о своей работе в фотографиях

10 июля 2017 года
Правительство Ростовской области учредило звание «Лучший работник рыбной отрасли Дона». Присваиваться оно будет ежегодно к профессиональному празднику – Дню рыбака.
Северокорейские рыбаки все чаще вторгаются в исключительную экономическую зону Японии. Для выдворения нарушителей регулярно задействуются корабли береговой охраны.
В этом году в Хабаровском крае отказались от «олимпийской системы» организации промысла лосося на Амуре. Такое решение принято с учетом комплекса факторов: от необходимости сохранения ресурса до решения социальных задач, прокомментировал зампред правительства - министр природных ресурсов края Александр Ермолин.
Размещенный на российском заводе заказ компании «Антей» – первый проект постройки специализированного краболовного судна в нашей стране, который может дать начало новому направлению в гражданском морском судостроении.
На Дне рыбака в столице Приморья представители отрасли получили награды, а гости – шоу, бесплатную уху и хорошее настроение.
Камчатский край представит на Восточном экономическом форуме ряд инвестиционных проектов. Перед этим инициативы пройдут региональный отбор: на ВЭФ попадут те из них, которые имеют высокую степень проработки.
В честь Дня рыбака работникам рыбопромышленных предприятий Северного бассейна впервые вручен почетный знак «За доблестный рыбацкий труд в Заполярье», учрежденный отраслевыми объединениями региона.
Центр системы мониторинга рыболовства и связи продолжает испытания устройств, которые предлагается использовать в качестве технических средств контроля на маломерных судах. Мероприятия по оценке работы оборудования будут проводить до конца июля.
В первой половине 2017 г. таможни Дальнего Востока оформили на экспорт более 728 тыс. тонн рыбы и морепродуктов – в натуральном выражении поставки выросли на 32%. Стоимостные объемы экспорта также увеличились.
07 июля 2017 года
С наступающим Днем рыбака тружеников отрасли поздравил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.