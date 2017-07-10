10 июля 2017 года

Моряки РРПК рассказали о своей работе в фотографиях

Фотоконкурс «Романтика рыбацкой профессии» проводит Русская рыбопромышленная компания. Отдать свои голоса за понравившиеся работы можно до 15 июля.

Конкурсные фотографии, сделанные работниками Русской рыбопромышленной компании, выложены на специальном сайте - www.photowinner.ru. Гостю нужно «кликнуть» на понравившиеся работы (их в галерее целых 65, выбрать можно не более трех), а затем нажать кнопку «Проголосовать» внизу списка.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на снимках запечатлены суда на промысле и в ремонте, члены экипажа на «боевых постах», красивые пейзажи, необычные морские обитатели, попавшие в тралы, а также «коллеги» рыбаков – чайки, сивучи и нерпы.

Последний день голосования – 15 июля. Фотографию, набравшую больше всего голосов, и имя ее автора опубликуют в следующем выпуске корпоративной газеты РРПК. Кроме того, победитель получит ценный приз - экшн-видеокамеру GoPro Hero 5.

Fishnews