Браконьеры Северной Кореи зачастили в японские воды

10 июля 2017 года
В первой половине 2017 г. таможни Дальнего Востока оформили на экспорт более 728 тыс. тонн рыбы и морепродуктов – в натуральном выражении поставки выросли на 32%. Стоимостные объемы экспорта также увеличились.
06 июля 2017 года
Глава Росрыболовства Илья Шестаков дал старт путине сардины-иваси и скумбрии. Планируется, что в этом году их промыслом займутся около 10 и 15 отечественных судов соответственно.
05 июля 2017 года
Специалисты Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели очередную рабочую встречу с коллегами с острова Хоккайдо. Ученые обсудили исследования по аквакультуре, пищевым технологиям, ихтиопатолигиям, мониторингу запасов.
03 июля 2017 года
Большой интерес тема экспорта российской рыбопродукции в страны АТР и перспективы развития в России биржевой и аукционной торговли ВБР вызвала у иностранных участников международной конференции во Владивостоке.
Представители органов власти и бизнеса Японии за четыре дня посетили острова Кунашир, Итуруп и Шикотан. Изучалась реализация совместных проектов в различных сферах, в том числе в рыбной отрасли. Об итогах поездки будет доложено премьер-министру Синдзо Абэ.
29 июня 2017 года
Делегация японских чиновников и бизнесменов, прибывшая на Южные Курилы, осмотрела объекты Кунашира. Визитеры ознакомились с предложениями, в частности, в сферах рыбопереработки и марикультуры.
10 июля 2017 года
Правительство Ростовской области учредило звание «Лучший работник рыбной отрасли Дона». Присваиваться оно будет ежегодно к профессиональному празднику – Дню рыбака.
Фотоконкурс «Романтика рыбацкой профессии» проводит Русская рыбопромышленная компания. Отдать свои голоса за понравившиеся работы можно до 15 июля.
В этом году в Хабаровском крае отказались от «олимпийской системы» организации промысла лосося на Амуре. Такое решение принято с учетом комплекса факторов: от необходимости сохранения ресурса до решения социальных задач, прокомментировал зампред правительства - министр природных ресурсов края Александр Ермолин.
Размещенный на российском заводе заказ компании «Антей» – первый проект постройки специализированного краболовного судна в нашей стране, который может дать начало новому направлению в гражданском морском судостроении.
На Дне рыбака в столице Приморья представители отрасли получили награды, а гости – шоу, бесплатную уху и хорошее настроение.
Камчатский край представит на Восточном экономическом форуме ряд инвестиционных проектов. Перед этим инициативы пройдут региональный отбор: на ВЭФ попадут те из них, которые имеют высокую степень проработки.
В честь Дня рыбака работникам рыбопромышленных предприятий Северного бассейна впервые вручен почетный знак «За доблестный рыбацкий труд в Заполярье», учрежденный отраслевыми объединениями региона.
Центр системы мониторинга рыболовства и связи продолжает испытания устройств, которые предлагается использовать в качестве технических средств контроля на маломерных судах. Мероприятия по оценке работы оборудования будут проводить до конца июля.
В первой половине 2017 г. таможни Дальнего Востока оформили на экспорт более 728 тыс. тонн рыбы и морепродуктов – в натуральном выражении поставки выросли на 32%. Стоимостные объемы экспорта также увеличились.
07 июля 2017 года
С наступающим Днем рыбака тружеников отрасли поздравил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.