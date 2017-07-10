10 июля 2017 года

Браконьеры Северной Кореи зачастили в японские воды

Северокорейские рыбаки все чаще вторгаются в исключительную экономическую зону Японии. Для выдворения нарушителей регулярно задействуются корабли береговой охраны.

Дозорные суда вновь направлены в район банки Ямато для пресечения незаконного промысла кальмара. Обычно там с июня по октябрь ведут промысел суда Японии и Южной Кореи, однако прошлой осенью у банки появилось несколько сотен северокорейских судов. У рыбаков КНДР нет права на ведение промысла в этой акватории, утверждает южнокорейский портал Newsis со ссылкой на японские СМИ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, банка Ямато расположена в центральной части Японского моря. Средняя глубина моря составляет порядка 1700 м, а в районе банки дно от поверхности отделяют всего около 300-400 м. Здесь встречаются воды холодного Приморского течения и теплого Цусимского (ответвление Куросио), поэтому банка богата водными биоресурсами.

Часть акватории над отмелью находится в исключительной экономзоне РФ, российские пограничники также вынуждены вести борьбу с браконьерами из КНДР.

Fishnews