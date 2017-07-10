В рыбной отрасли Дона будут отмечать лучших

10 июля 2017 года
В этом году в Хабаровском крае отказались от «олимпийской системы» организации промысла лосося на Амуре. Такое решение принято с учетом комплекса факторов: от необходимости сохранения ресурса до решения социальных задач, прокомментировал зампред правительства - министр природных ресурсов края Александр Ермолин.
Камчатский край представит на Восточном экономическом форуме ряд инвестиционных проектов. Перед этим инициативы пройдут региональный отбор: на ВЭФ попадут те из них, которые имеют высокую степень проработки.
07 июля 2017 года
В ежедневном режиме Fishnews сообщает о том, что происходит в рыбной отрасли России и других стран. Для того чтобы читатель мог оперативно получить информацию о самом важном, мы решили каждую пятницу представлять обзоры о ключевых событиях и заявлениях уходящей недели.
Поручение президента по статусу рыбопродукции, изготовленной в открытом море, подтверждает, что необходимы изменения законодательства, чтобы избежать коллизий, считает начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.
Планы по развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане предусматривают строительство новых современных заводов. Компания сможет подать заявку на инвестиционные квоты. Кроме того, на Курилах планируется создать ТОР.
На Камчатке выпустили пазлы, посвященные дикому лососю, также красная рыба попала на открытки и в раскраски. Планируется, что это поможет популяризировать экологические знания среди детей.
10 июля 2017 года
Северокорейские рыбаки все чаще вторгаются в исключительную экономическую зону Японии. Для выдворения нарушителей регулярно задействуются корабли береговой охраны.
Фотоконкурс «Романтика рыбацкой профессии» проводит Русская рыбопромышленная компания. Отдать свои голоса за понравившиеся работы можно до 15 июля.
В этом году в Хабаровском крае отказались от «олимпийской системы» организации промысла лосося на Амуре. Такое решение принято с учетом комплекса факторов: от необходимости сохранения ресурса до решения социальных задач, прокомментировал зампред правительства - министр природных ресурсов края Александр Ермолин.
Размещенный на российском заводе заказ компании «Антей» – первый проект постройки специализированного краболовного судна в нашей стране, который может дать начало новому направлению в гражданском морском судостроении.
На Дне рыбака в столице Приморья представители отрасли получили награды, а гости – шоу, бесплатную уху и хорошее настроение.
Камчатский край представит на Восточном экономическом форуме ряд инвестиционных проектов. Перед этим инициативы пройдут региональный отбор: на ВЭФ попадут те из них, которые имеют высокую степень проработки.
В честь Дня рыбака работникам рыбопромышленных предприятий Северного бассейна впервые вручен почетный знак «За доблестный рыбацкий труд в Заполярье», учрежденный отраслевыми объединениями региона.
Центр системы мониторинга рыболовства и связи продолжает испытания устройств, которые предлагается использовать в качестве технических средств контроля на маломерных судах. Мероприятия по оценке работы оборудования будут проводить до конца июля.
В первой половине 2017 г. таможни Дальнего Востока оформили на экспорт более 728 тыс. тонн рыбы и морепродуктов – в натуральном выражении поставки выросли на 32%. Стоимостные объемы экспорта также увеличились.
07 июля 2017 года
С наступающим Днем рыбака тружеников отрасли поздравил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.