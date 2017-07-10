10 июля 2017 года

В рыбной отрасли Дона будут отмечать лучших

Правительство Ростовской области учредило звание «Лучший работник рыбной отрасли Дона». Присваиваться оно будет ежегодно к профессиональному празднику – Дню рыбака.

Лучших работников рыбной отрасли будут отмечать на Дону. Положение о присвоении такого звания утверждено постановлением правительства Ростовской области от 5 июля 2017 г. № 489. Документ подписал губернатор Василий Голубев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, звание учредили для поощрения наиболее отличившихся работников рыбохозяйственных организаций, индивидуальных предпринимателей, а также тех, кто способствует развитию рыбного хозяйства Ростовской области. Звание будет присваиваться ежегодно, ко Дню рыбака.

Ходатайствовать о присвоении звания могут власти муниципальных образований региона, рыбохозяйственные организации и ИП. С документами нужно будет обращаться в министерство природных ресурсов и экологии области.

Предусматривается, что звание присваивается высококвалицированным работникам организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, проработавшим в рыбохозяйственной отрасли Ростовской области не менее 10 лет. Рассматривать кандидатуры будет комиссия по наградам и поощрениям министерства. Тем, кто получит звание, вручат нагрудный знак, диплом.

Fishnews