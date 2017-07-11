12 июля 2017 года

Россия и Аргентина подготовят новое соглашение по рыбному хозяйству

Российская сторона ранее подготовила проект межправительственного соглашения с Аргентиной в сфере рыбного хозяйства. Документ будет доработан рабочей группой экспертов обеих стран.

Развитие сотрудничества в области рыболовства обсудили заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и посол Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио 11 июля в Росрыболовстве.

Илья Шестаков поздравил Рикардо Лагорио с назначением на пост посла в России, а также с 201-й годовщиной независимости республики и пригласил принять участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-16 сентября. Официальное приглашение было отправлено в посольство Аргентины в России в мае, рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.

Глава Росрыболовства напомнил, что ранее, в период 1987 - 1992 гг., взаимодействие стран в области рыбного хозяйства, в том числе доступ российских рыбаков в воды Аргентины, обеспечивалось на основе межправительственного соглашения, заключенного в 1986 г. «После окончания срока действия соглашения сотрудничество прекратилось и с того времени не возобновлялось в силу известных объективных причин. Мы заинтересованы в возобновлении контактов в сфере рыбного хозяйства между нашими странами, в связи с чем подготовили проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры, которое сейчас находится на согласовании у аргентинских коллег», - сказал Илья Шестаков.

В целом, как отметил глава Росрыболовства, документ носит рамочный характер, поскольку предполагается, что конкретное обсуждение направлений сотрудничества будет проходить в рамках Российско-Аргентинской комиссии по рыбному хозяйству – ее создание предусматривается проектом соглашения.

Вместе с тем у сторон есть разногласия по ряду моментов, которые необходимо урегулировать.

Рикардо Лагорио отметил, что сегодняшняя встреча имеет большое значение для выстраивания конструктивного диалога между двумя странами. «Я, как дипломат старой школы, считаю, что из любой ситуации можно найти выход. Россия и Аргентина подписали договор о стратегическом партнерстве, для меня это не просто слова. Убежден, что нужно найти понимание и точки соприкосновения по всем пунктам этого документа. И сфера рыболовства – один из них», - сказал посол.

В ходе встречи стороны договорились проработать текст проекта соглашения и прийти к компромиссному варианту в рамках рабочей группы экспертов заинтересованных министерств и ведомств двух государств.

Планируется, что обсуждение продолжится на площадке международного форума в Санкт-Петербурге. Как отметил Рикардо Лагорио, для делегации Аргентины вместе с представителями бизнеса будет интересно и полезно посетить выставку, наладить новые деловые контакты и наметить совместные пути развития отношений в сфере рыбного хозяйства.

Fishnews