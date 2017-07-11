Новости
Посол Аргентины Рикардо Эрнесто ЛАГОРИО и заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Россия и Аргентина подготовят новое соглашение по рыбному хозяйству

Российская сторона ранее подготовила проект межправительственного соглашения с Аргентиной в сфере рыбного хозяйства. Документ будет доработан рабочей группой экспертов обеих стран.

Развитие сотрудничества в области рыболовства обсудили заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и посол Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио 11 июля в Росрыболовстве.

Илья Шестаков поздравил Рикардо Лагорио с назначением на пост посла в России, а также с 201-й годовщиной независимости республики и пригласил принять участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-16 сентября. Официальное приглашение было отправлено в посольство Аргентины в России в мае, рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.

Глава Росрыболовства напомнил, что ранее, в период 1987 - 1992 гг., взаимодействие стран в области рыбного хозяйства, в том числе доступ российских рыбаков в воды Аргентины, обеспечивалось на основе межправительственного соглашения, заключенного в 1986 г. «После окончания срока действия соглашения сотрудничество прекратилось и с того времени не возобновлялось в силу известных объективных причин. Мы заинтересованы в возобновлении контактов в сфере рыбного хозяйства между нашими странами, в связи с чем подготовили проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры, которое сейчас находится на согласовании у аргентинских коллег», - сказал Илья Шестаков.

В целом, как отметил глава Росрыболовства, документ носит рамочный характер, поскольку предполагается, что конкретное обсуждение направлений сотрудничества будет проходить в рамках Российско-Аргентинской комиссии по рыбному хозяйству – ее создание предусматривается проектом соглашения.

Вместе с тем у сторон есть разногласия по ряду моментов, которые необходимо урегулировать.

Рикардо Лагорио отметил, что сегодняшняя встреча имеет большое значение для выстраивания конструктивного диалога между двумя странами. «Я, как дипломат старой школы, считаю, что из любой ситуации можно найти выход. Россия и Аргентина подписали договор о стратегическом партнерстве, для меня это не просто слова. Убежден, что нужно найти понимание и точки соприкосновения по всем пунктам этого документа. И сфера рыболовства – один из них», - сказал посол.

В ходе встречи стороны договорились проработать текст проекта соглашения и прийти к компромиссному варианту в рамках рабочей группы экспертов заинтересованных министерств и ведомств двух государств.

Планируется, что обсуждение продолжится на площадке международного форума в Санкт-Петербурге. Как отметил Рикардо Лагорио, для делегации Аргентины вместе с представителями бизнеса будет интересно и полезно посетить выставку, наладить новые деловые контакты и наметить совместные пути развития отношений в сфере рыбного хозяйства.

Fishnews

НазадМетки: аквакультуравыставкаросрыболовство

Похожие новости

11 июля 2017 года

Генпрокуратура рассчитывает на активность рыбацкого сообщества

«Активное участие рыбопромышленников в деятельности межведомственной рабочей группы, созданной по распоряжению заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, поможет выявить нерешенные вопросы в отрасли и принять необходимые меры к совершенствованию правоприменительной практики», – считает начальник управления Генпрокуратуры РФ в ДФО Любовь Демина.

Сахалин необычно организовал путину для КМНС

В этом году представители коренных малочисленных народов в Охинском и Ногликском районах Сахалинской области будут ловить лосось в рамках спортивно-любительского рыболовства, путевки обещаны бесплатные.

Василий Глущенко: Закон упростит работу рыбоводов

Рыбоводы отмечают своевременность выхода поправок по прудам на водотоках и использованию лесных участков. Теперь главное – донести эти изменения до всех пользователей и контролирующих органов на местах, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».

Сенаторы настроены убрать из закона «пробелы» по прибрежке

Поправки, запрещающие заморозку уловов прибрежного рыболовства на судах, нужно принимать до конца весенней сессии, считает председатель профильного комитета Совета Федерации Михаил Щетинин.

Форум укрепит международные связи в рыбной отрасли

Международный рыбопромышленный форум и выставку в Санкт-Петербурге посетят делегации крупнейших рыболовных стран. В Росрыболовстве рассчитывают, что в мероприятиях примут участие и зарубежные партнеры ведущих российских компаний.

Астраханский рыбинспектор осужден за взятку

Красноярский райсуд Астраханской области вынес приговор бывшему госинспектору Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства. Его оштрафовали на 1 млн рублей за получение взятки.

Лента новостей

12 июля 2017 года

Комитет Госдумы поддержал поправки по «прибрежке»

Профильный комитет Государственной Думы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, призванный устранить разночтения при регулировании прибрежного рыболовства. Рассмотреть документ нижняя палата может уже 14 июля.

Брошенные суда НАО покинут последние причалы

В Ненецком автономном округе начались работы по очистке озера Качгорт в Нарьян-Маре от бесхозных судов. По итогам аукционов заключены госконтракты на утилизацию 23 плавсредств.

11 июля 2017 года

Рыбаков приглашают задать волнующие вопросы

27 июля в Южно-Сахалинске пройдет конференция, посвященная техническому регулированию и ветеринарной сертификации в рыбной отрасли. Рыбаков приглашают направить вопросы по этим темам.

Генпрокуратура рассчитывает на активность рыбацкого сообщества

«Активное участие рыбопромышленников в деятельности межведомственной рабочей группы, созданной по распоряжению заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, поможет выявить нерешенные вопросы в отрасли и принять необходимые меры к совершенствованию правоприменительной практики», – считает начальник управления Генпрокуратуры РФ в ДФО Любовь Демина.

Сахалин необычно организовал путину для КМНС

В этом году представители коренных малочисленных народов в Охинском и Ногликском районах Сахалинской области будут ловить лосось в рамках спортивно-любительского рыболовства, путевки обещаны бесплатные.

Василий Глущенко: Закон упростит работу рыбоводов

Рыбоводы отмечают своевременность выхода поправок по прудам на водотоках и использованию лесных участков. Теперь главное – донести эти изменения до всех пользователей и контролирующих органов на местах, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».

Игорь Редькин: Люди хотят работать

Практически на всей территории Камчатки – и на западном побережье, и на восточном – созданы заводы с современной переработкой водных биоресурсов, важно, чтобы эти предприятия были обеспечены сырьем, отмечает председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» Игорь Редькин.

Сенаторы настроены убрать из закона «пробелы» по прибрежке

Поправки, запрещающие заморозку уловов прибрежного рыболовства на судах, нужно принимать до конца весенней сессии, считает председатель профильного комитета Совета Федерации Михаил Щетинин.

Форум укрепит международные связи в рыбной отрасли

Международный рыбопромышленный форум и выставку в Санкт-Петербурге посетят делегации крупнейших рыболовных стран. В Росрыболовстве рассчитывают, что в мероприятиях примут участие и зарубежные партнеры ведущих российских компаний.

ООН собирается защитить морских обитателей «без гражданства»

В Организации Объединенных Наций работают над проектом договора по сохранению морского биоразнообразия за пределами национальной юрисдикции. Документ будет основываться на принципах Конвенции ООН по морскому праву.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» Игорь РЕДЬКИН

Председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто»

Игорь РЕДЬКИН

Люди хотят работать

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав ШУНТОВ

Главный научный сотрудник ТИНРО-Центра

Вячеслав ШУНТОВ

Что ждать рыбакам от лосося в путину-2017?

Управляющий директор компании «Порт Поронайск» Алексей ФЕРТ

Управляющий директор компании «Порт Поронайск»

Алексей ФЕРТ

Статус свободного порта привлечет инвестиции в Поронайск

Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел»

Сергей МАЗОХИН

«Вымпел» готов к кампании по инвестквотам

Все интервью

Личное мнение

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альберт ШАФИГУЛИН

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот»

Альберт ШАФИГУЛИН

Море на берег менять не собираюсь

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей КОВАЛЕНКО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области

Андрей КОВАЛЕНКО

Ответственность контролера поможет остановить вал проверок

Все материалы

Крупным планом

Судостроительный завод «Пелла»

«Антей» делает ставку на российские судоверфи

Рыбозавод в Хабаровском крае

С чем встречает лосось Хабаровский край

Все материалы

События

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.