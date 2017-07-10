13 июля 2017 года

Экспорт рыбы пошел в рост

За первую половину 2016 г. в зоне деятельности Владивостокской таможни на экспорт оформлено свыше 650 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. За аналогичный период прошлого года было вывезено около 472 тыс. тонн.

Стоимостные объемы экспорта – более 971 млн долларов (за первую половину 2016 г. – 759 млн долларов). В денежном выражении на рыбу и другую продукцию морского промысла приходится 80,3% от экспортных поставок, рассказали Fishnews в таможне.

Всего на вывоз за первое полугодие оформлено более 2,4 млн тонн различных товаров, в натуральном выражении экспорт вырос до 1,25 млн тонн, в стоимостном – до 1,2 млрд долларов. Импорт в денежном выражении увеличился в 1,6 раза и составил 3,3 млрд долларов. Физический объем – более 1,2 млн тонн (на 49% больше).

К настоящему времени совместно с бизнес-сообществом разработана Комплексная программа развития ФТС России до 2020 г., рассказал журналистам и.о. начальника Владивостокской таможни Алексей Кузьмин. В основе – положения нового Таможенного кодекса ЕАЭС, который вступит в силу с 2018 г., и лучшие мировые практики. «Модернизация таможенной службы пойдет по выработке баланса между простотой и удобством для бизнеса и эффективностью и безопасностью для государства», – подчеркнул Алексей Кузьмин.

Fishnews