Экспорт рыбы пошел в рост

10 июля 2017 года
В первой половине 2017 г. таможни Дальнего Востока оформили на экспорт более 728 тыс. тонн рыбы и морепродуктов – в натуральном выражении поставки выросли на 32%. Стоимостные объемы экспорта также увеличились.
07 июля 2017 года
Дальневосточное таможенное управления и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья собираются провести совещание по вопросам ремонта за рубежом морских судов. Обсуждения, состоявшиеся ранее, показали, что у судовладельцев до сих пор нет четкого понимания требований, отметил глава ДВТУ Юрий Ладыгин.
20 июня 2017 года
Вопросы контроля операций по ремонту судов разъяснили представители Дальневосточного таможенного управления. Таможенники рассказали и о том, что, по их мнению, должно включаться в налогооблагаемую базу.
07 июня 2017 года
Дальневосточное таможенное оформление проведет 19 июня публичные слушания правоприменительной практики. Планируется обсудить темы ремонта судов за рубежом и предварительного информирования на морском транспорте.
01 июня 2017 года
С 1 июня начальником Владивостокской таможни назначен Олег Ануфриев. Ранее он возглавлял таможенный орган в качестве и. о.
24 мая 2017 года
Рыбоохрана и силовые структуры Камчатского края договорились о совместной работе в период хода лососей. На постах и в рейдах инспекторам будут помогать полицейские, пограничники и Росгвардия.
13 июля 2017 года
Евросоюз и Норвегия не могут договориться относительно прав ЕС на промысел краба-стригуна опилио возле архипелага Шпицберген. Между тем ряд экспертов считает, что стороны готовятся к схватке и за другие природные богатства в районе, в частности нефть.
Правительство Сахалинской области внесло изменения в состав регионального рыбохозяйственного совета. Так, назначен новый председатель СРХС.
Специалисты Хабаровского филиала ТИНРО-Центра провели комплексную съемку в пограничных водах Амура. По предварительным данным, популяции некоторых рыб находятся в хорошем состоянии, однако в пределах ЕАО в реке практически нет осетровых.
В рамках рабочего визита в Республику Карелия руководитель Росрыболовства Илья Шестаков принял участие в запуске завода по производству рыбных кормов и провел совещание по развитию аквакультуры. Главной темой стало создание селекционно-племенного центра.
Рабочая группа при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудила проекты постановлений, определяющих порядок распределения и закрепления долей квот на следующие 15 лет.
Областная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб рассмотрела вопрос о сроках вылова лосося в промысловых районах Сахалина. В том числе о мерах регулирования для залива Терпения.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев включен в состав экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны – орган создан при заместителе председателя Госдумы Ольге Епифановой.
Росрыболовство выпустило методические рекомендации по опломбированию оборудования, входящего в состав технических средств контроля. Предполагается, что это позволит единообразно толковать приказ Минсельхоза о ТСК.
К 11 июля в Дальневосточном бассейне добыто более 27,5 тыс. тонн красной рыбы – это на 19,8% больше показателя за аналогичный период 2015 г. Планируется оперативно увеличить рекомендованный вылов в Петропавловско-Командорской подзоне.
12 июля 2017 года
Увеличить объемы производства товарной рыбы до 700 тыс. тонн реально, если перенацелить регулирующие органы, особенно на местах, на содействие рыбоводству вместо противодействия, уверен руководитель Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.