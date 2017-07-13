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Врио главы Карелии Артур ПАРФЕНЧИКОВ и руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на заводе по производству кормов для аквакультуры. Фото пресс-службы ФАР

В Карелии обсудили планы по кормам и малькам

В рамках рабочего визита в Республику Карелия руководитель Росрыболовства Илья Шестаков принял участие в запуске завода по производству рыбных кормов и провел совещание по развитию аквакультуры. Главной темой стало создание селекционно-племенного центра.

К рыбному рациону подошли серьезно

Проект по строительству кормового завода под Петрозаводском реализуется с 2015 г. Компания разработала линейку кормов для форели, рецептура которых одобрена ВНИРО. Получены и проанализированы образцы, отобраны потенциальные поставщики ингредиентов, заключены предварительные соглашения о ценах и условиях поставок. После отладки технологических процессов прогнозируется выпуск до 2,5 тыс. тонн кормов в год (при односменном режиме работы) с возможностью увеличения до 12 тыс. тонн. На втором этапе планируется создать собственный лабораторный комплекс для контроля качества продукции и входящего сырья. Инвестиции по этому направлению оцениваются в 50 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В текущем году предприятие будет производить корма для первичных испытаний на форелевых хозяйствах. В 2018 г. планируется выйти на проектную мощность, заключить договоры и начать поставки корма форелеводам.

Илья Шестаков отметил стратегическую значимость запуска комбикормовых заводов. «Объем производства товарной рыбы год от года увеличивается, при этом в значительной мере темпы роста этой подотрасли тормозятся именно из-за отсутствия в необходимом объеме качественных отечественных кормов, это повышает риски рыбоводов и зависимость от импорта. Мы, со своей стороны, подключили ресурс нашей отраслевой науки: специалисты по заказу рыбоводов разрабатывают рецептуры кормов, а потом совместно апробируют и внедряют их в производство», - рассказал глава федерального агентства.

В ФАР отметили, что в ближайшей перспективе объем производства товарной рыбы в республике может увеличиться до 30-35 тыс. тонн в год, поэтому вопрос о строительстве завода по производству рыбных кормов с годовым объемом производства около 50 тыс. тонн – очень актуален. Сейчас рыбоводные хозяйства Карелии используют рыбные корма иностранных производителей, поставки идут из Финляндии, Дании, Франции и Италии. Общий годовой объем импорта кормов в регион оценивается в 25 тыс. тонн.

Региону нужны свои мальки

Также Илья Шестаков и врио главы республики Артур Парфенчиков провели совещание, на котором обсудили перспективы развития товарного рыбоводства, рыбоохранной деятельности, производства отечественных рыбных кормов и другие вопросы. Центральной темой стали планы по созданию селекционно-племенного центра рыбоводства. Предполагается, что там будет вестись работа по формированию маточного стада и селекции радужной форели, а также внедрению новых объектов рыбоводства – палии, сига, нельмы, судака и лосося, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Начальник Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Иванов рассказал, что центр собираются создать на базе действующего Выгского рыбоводного завода. В нем будут размещены цеха инкубации, селекции, содержания и выроста, административно-технические помещения. Общая площадь всех производственных зданий составит порядка 20 тыс. м2. В составе цеха селекции предусматриваются помещения для научно-исследовательской лаборатории, производственные цеха хотят обеспечить современным оборудованием – автоматической интеллектуальной системой кормления, системой мониторинга параметров среды в бассейнах и пр.

Работа уже началась: оформлен земельный участок, заключен договор на разработку ПСД. Планируется, что строительство стартует в 2018 г. за счет средств федерального бюджета.

Участники совещания отметили, что селекционно-племенной центр в Карелии позволит решить ряд задач, способствующих повышению конкурентоспособности местной аквакультуры. Сейчас живая икра завозится в республику из Европы.

Для дальнейшего системного развития аквакультуры на внутренних водоемах Карелии при главе республики будет создан Совет по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. «Соответствующий указ будет подписан мною в ближайшее время», - заявил Артур Парфенчиков.

Fishnews


  • Врио главы Карелии Артур ПАРФЕНЧИКОВ и руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на заводе по производству кормов для аквакультуры. Фото пресс-службы ФАР
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и врио главы Карелии Артур ПАРФЕНЧИКОВ провели совещание по развитию аквакультуры республики. Фото пресс-службы правительства региона
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и врио главы Карелии Артур ПАРФЕНЧИКОВ провели совещание по развитию аквакультуры республики. Фото пресс-службы правительства региона
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