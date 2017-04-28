Карелию хотят обеспечить собственным мальком

28 апреля 2017 года
Правительство считает необходимым улучшать систему мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов. Также в рамках специальной стратегии предусматривается борьба с фальсификацией, совершенствование госконтроля и другие меры.
Такие мероприятия, как круглый стол в областной прокуратуре, показывают, что особую важность для предпринимательского сообщества имеет тема сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, отметил бизнес-омбудсмен Сахалинской области Андрей Коваленко.
С 25 по 27 апреля в столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представили два десятка предприятий, как и год назад объединенных в рамках национального стенда и охватывающих географию от Мурманска до Камчатки.
Главы рыболовных ведомств России и Исландии договорились о сотрудничестве в защите национальных запасов лососей от перехватывающего промысла третьими странами. Соответствующий документ подписан в Брюсселе.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились сформировать перечень приоритетных совместных проектов на южных Курильских островах. По словам японского лидера, там, в частности, будут разводить рыб и морских ежей.
На площадке Seafood Expo Global в Брюсселе Ассоциация добытчиков минтая подписала договор с независимой сертификационной компанией Acoura Marine на проведение ресертификации тралового промысла минтая в Охотском море на соответствие стандартам MSC.
28 апреля 2017 года
Правительство считает необходимым улучшать систему мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов. Также в рамках специальной стратегии предусматривается борьба с фальсификацией, совершенствование госконтроля и другие меры.
Морскому попечительскому совету (MSC) исполняется 20 лет. Отмечая юбилейную дату, организация опубликовала стратегию своей деятельности на предстоящие годы.
Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили в чемоданах у двоих жителей КНР, едущих на родину, 52 живых краба. Возбуждены административные дела о недекларировании товаров.
Такие мероприятия, как круглый стол в областной прокуратуре, показывают, что особую важность для предпринимательского сообщества имеет тема сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, отметил бизнес-омбудсмен Сахалинской области Андрей Коваленко.
С 25 по 27 апреля в столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представили два десятка предприятий, как и год назад объединенных в рамках национального стенда и охватывающих географию от Мурманска до Камчатки.
Главы рыболовных ведомств России и Исландии договорились о сотрудничестве в защите национальных запасов лососей от перехватывающего промысла третьими странами. Соответствующий документ подписан в Брюсселе.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились сформировать перечень приоритетных совместных проектов на южных Курильских островах. По словам японского лидера, там, в частности, будут разводить рыб и морских ежей.
На площадке Seafood Expo Global в Брюсселе Ассоциация добытчиков минтая подписала договор с независимой сертификационной компанией Acoura Marine на проведение ресертификации тралового промысла минтая в Охотском море на соответствие стандартам MSC.
В «Русской рыбной фактории» отметили растущую популярность на российском рынке продукции из тихоокеанской сельди, прежде всего в виде пресервов. Особое место в покупательских предпочтениях занимает олюторская сельдь, с триумфом вернувшаяся на прилавки.
Президент США Дональд Трамп намерен провести ревизию обширных заповедников, созданных его предшественниками. Для разнообразной экономической деятельности могут быть открыты огромные территории, в том числе в море.