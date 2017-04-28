28 апреля 2017 года

Карелию хотят обеспечить собственным мальком

В Республике Карелия планируют построить селекционно-племенной центр рыбоводства. Это предприятие позволит региону решать, в частности, проблему импортозамещения молоди.

Мероприятие по строительству центра включено в государственную программу по развитию рыбохозяйственного комплекса постановлением Правительства РФ от 31 марта № 395. Напомним, в декабре президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности господдержки создания в Карелии заводов, которые будут производить высококачественных мальков и корма для аквакультуры.

В республике аквакультура является одним из важнейших и активно развивающихся направлений сельского хозяйства. Однако отрасль существенно зависит от импортных поставок молоди и икры. Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии, селекционно-племенной центр позволит решать проблемы импортозамещения и повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

Кроме того, правительство региона совместно с Росрыболовством завершили разработку плана мероприятий по развитию кластера аквакультуры в республике на период до 2020 г. Документ утвердили врио главы Карелии Артур Парфенчиков и заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Планом предусматривает доведение суммарного объема выращивания рыбы в регионе до 35 тыс. тонн в год. Сейчас в республике выращивается порядка 20-23 тыс. тонн.

Fishnews