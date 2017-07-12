13 июля 2017 года

Ученые исследовали рыбные запасы Амура

Специалисты Хабаровского филиала ТИНРО-Центра провели комплексную съемку в пограничных водах Амура. По предварительным данным, популяции некоторых рыб находятся в хорошем состоянии, однако в пределах ЕАО в реке практически нет осетровых.

Съемку в пределах Еврейской автономной области и Хабаровского края проводили 5-28 июня сотрудники лаборатории анадромных рыб и лаборатории биоресурсов континентальных вод ХфТИНРО. Исследования выполнялись в рамках реализации решений 26-й сессии Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

Вопрос о необходимости совместного российско-китайского изучения осетровых рыб в пограничных водах рек Амур и Уссури обсуждался с 2010 г., однако в силу объективных причин выполнить подобные работы удалось только в этом году. На судне с научной группой была специально организована лаборатория.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, на участке Среднего Амура от Хабаровска до поселка Нижнеленинское ученые сделали выборку и анализ 56 станций. Всего для биологического анализа поймано 615 рыб (558 из которых имеют промысловое значение), относящихся к 25 видам. Ежедневно проводились замеры уровня и температуры воды, отбирались гидробиологические пробы (зоопланктон, фитопланктон, зообентос).

По предварительным оценкам институт отметил хорошее биологическое состояние популяций некоторых рыб. В уловах встречалось большое количество молоди толстолобика, жереха, карася, касатки, коня и других объектов. Доля многих промысловых рыб в уловах на Среднем Амуре (в ЕАО) сильно изменилась в сравнении с последними годами. Ранее в уловах преобладал белый толстолобик, теперь значительно возросла доля белого леща, краснопера. Значительно снизилась доля в уловах ценного промыслового вида – карася, а также сома амурского, уклеи.

Во время работы в пределах Еврейской автономной области не было поймано ни одного экземпляра осетровых, даже в местах их предполагаемых концентраций. С китайской стороны, по сообщениям пограничников, в изъятых у нарушителей сетях практически отсутствуют как молодь, так и половозрелые осетры. В уловах эти рыбы встречаются крайне редко, штучно. Для полной оценки биологического состояния российским ученым нужно дождаться результатов исследований коллег из КНР.

В трансграничных водах от Хабаровска до поселка Малышево было выполнено 15 станций. Пойманы три годовалые особи калуги, а также один экземпляр осетра в возрасте около двух лет. Исследования 2012-2013 гг. также показывали присутствие калуги и амурского осетра в этом районе.

В прошлом году специалисты проводили комплексные научно-исследовательские работы в Амурском лимане. По итогам рейса биомассу калуги оценили в 5,2 тыс. тонн при численности в 262 тыс. экземпляров, а амурского осетра – около 1,6 тыс. тонн при численности в 200 тыс. экземпляров.

Проведение комплексной съемки имеет большое значение для научного обоснования мер управления промыслом в бассейне Амура, отметили в институте. Исследования позволили ученым ХфТИНРО оценить запасы осетровых и ценных частиковых видов рыб в пограничных водах, а также пополнить базу данных по продуктивности внутренних водоемов Хабаровского края.

Fishnews