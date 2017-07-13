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Краб-стригун опилио

От «крабового» спора Норвегии и ЕС потянуло нефтью

Евросоюз и Норвегия не могут договориться относительно прав ЕС на промысел краба-стригуна опилио возле архипелага Шпицберген. Между тем ряд экспертов считает, что стороны готовятся к схватке и за другие природные богатства в районе, в частности нефть.

Норвегия, которая не является членом ЕС, выступила против попыток Брюсселя разрешить европейским судам промысел краба-стригуна опилио в акватории близ Шпицбергена. Королевство настаивает, что таким образом Евросоюз нарушает норвежский суверенитет. В январе береговая охрана Норвегии задержала за добычу краба в районе архипелага латвийское судно «Сенатор» (The Senator). Его владельцу пришлось заплатить значительный штраф.

Как пишет The Japan News, причиной спора являются различия в интерпретации Шпицбергенского трактата, подписанного в 1920 г. в Париже. Согласно этому документу, над Шпицбергеном установлен суверенитет Норвегии, а государства-участники договора имеют равные права на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод, сообщает корреспондент Fishnews. Осло утверждает, что в трактате речь идет о 12-мильной зоне вокруг островов, но не дальше. Брюссель же настаивает, что имеется в виду 200-мильная зона.

Министр рыболовства Норвегии Пер Сандберг заявил, что ни одна страна в мире не откажется от своих природных ресурсов, не получив чего-то взамен. Он отметил, что сейчас между королевством и ЕС происходит нечто совершенно новое, так как Брюссель принимает решения о наделении квотами без консультаций с Осло.

Однако есть подозрения, что на самом деле Норвегия и ЕС таким образом готовятся к предстоящей схватке за природные богатства полярного региона, а именно за нефть. Предположение строится на том, что крабы обитают на морском дне. Поэтому правила промысла беспозвоночных ближе к правилам, которые касаются нефти или газа, чем регулирование вылова рыбы, отмечает японское издание.

Спор из-за краба создаст прецедент, который можно будет использовать и для разбирательств по ископаемому топливу, считает исследователь из Института Фритьофа Нансена Гарольд Сакариас Бровиг Хансен. По его словам, норвежцы опасаются эффекта домино: если актор признает право на добычу опилио в соответствии со Шпицбергенским трактатом, к нему могут поступить и другие требования, касающиеся, в частности нефти.

The Japan News обращает внимание, что Норвежский нефтяной директорат в апреле удвоил свою оценку запасов углеводородов в норвежской части Баренцева моря. При этом около 17,7 млрд барр. могут залегать в юго-восточной части Шпицбергена.

Эксперт по вопросам Шпицбергена Пер Арн Тотланд ожидает, что требования по крабу последуют со стороны России, США, Евросоюза и Китая, которые заинтересованы в реализации своих прав по договору.

В качестве жеста примирения с ЕС Осло предложил зарезервировать часть квоты на добычу опилио – 500 тонн из 4 тыс. тонн – для европейских стран взамен квот на рыбу. Однако Евросоюз отказался, считая, что такая договоренность усилит позицию королевства в споре. Брюссель настаивает на практических договоренностях с Норвегией, которые позволят и дальше добывать краба в соответствии с европейской интерпретацией условий договора 1920 г.

Fishnews

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