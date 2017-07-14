14 июля 2017 года

О красной рыбе расскажет Лососевая азбука

Школьники Хабаровского края создали наглядное пособие - Лососевую азбуку. В ярких красочных картинках книга рассказывает о жизни красной рыбы, объясняет связанные с ней этнические, экологические термины и понятия.

Азбуку подготовили ученики творческой художественной мастерской «Фантазеры» в Советской Гавани – ребята от 14 до 17 лет. Издать книгу помогли Хабаровский фонд диких животных и международная природоохранная организация «Центр дикого лосося».

Как сообщает корреспондент Fishnews, каждой букве азбуки соответствует связанное с лососями слово и его краткое толкование. Например, раскрыв книгу на букве «Г», можно узнать, что горбуша – самый мелкий представитель тихоокеанских лососей, средней длиной 50 см и массой 1,5 кг, в брачный период у ее самцов вырастает горб, а плодовитость этой рыбы – 1500-2000 икринок.

Некоторые картинки сами по себе представляют наглядное пособие, так, букве «В» соответствует изображение внешнего и внутреннего строения лосося. «Пробелы» на буквах «е», «ь», «ъ» и пр. заполнены национальными орнаментами коренных народов.

Fishnews