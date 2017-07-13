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ТрансТелеКом напоминает: правила ведения работ в охранной зоне кабельных линий связи

Компания ТрансТелеКом, первой связавшая подводным волоконно-оптическим кабелем Сахалин с материком, напоминает жителям острова о необходимости бережно относиться к линиям связи. Предупреждение в первую очередь касается моряков и рыбаков.

Между Сахалином, основным материком и соседним островом Хоккайдо проложен подводный волоконно-оптический кабель ТрансТелеКома, который дает возможность жителям региона пользоваться качественным высокоскоростным интернетом. Нарушение целостности кабеля влечет дорогостоящие ремонтные работы для компании и неудобства для абонентов оператора на Сахалине (отсутствие качественной связи).

Подводные волоконно-оптические линии связи имеют важное государственное значение и находятся под защитой государства. К сожалению, правила проведения работ в охранной зоне нередко нарушаются добывающими судами, ведущими промысел донных биоресурсов, вследствие чего происходят повреждения кабеля.

В случае повреждения линии передач предусмотрена как административная ответственность - за нарушение «Правил охраны линий и сооружений связи РФ» (ст.13.5. КоАП РФ), так и уголовное наказание - за нарушение систем жизнеобеспечения (ст. 215.2. УК РФ). Санкции статей предусматривают как крупные штрафы, так и лишение свободы до трех лет. Кроме того, следует особо подчеркнуть, что с виновных может быть взыскан материальный ущерб - затраты по восстановлению кабеля, которые исчисляются сотнями тысяч, а порой и миллионами рублей.

Следует помнить, что охранная зона кабеля для морских кабельных линий связи установлена в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны (п. 4. а) «Правил охраны линий и сооружений связи РФ»).

В соответствии с п. 48. д) «Правил охраны линий и сооружений связи РФ», в охранной зоне без письменного разрешения АО «Компания ТрансТелеКом» запрещается производить любые работы, в том числе:

- производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов;

- выделять рыбопромысловые участки;

- производить добычу рыбы и других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова;

- судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, порядками и тралами.

При необходимости проектирования объектов или производства работ в пределах или вблизи охранной зоны линии связи (как прибрежной, так и подводной частей) обязательно соблюдение правил:

1. Согласовать проектную документацию (на всех стадиях проектирования) и план производства работ с компанией ТрансТелеКом.

Общий бесплатный телефон для связи по данному вопросу: 8-800-755-36-62.

Контактные данные для согласования проведения работ в Татарском проливе: 680000, Хабаровск, ул. Восточное шоссе, 41, тел: +7 (4212) 911-914, факс: +7 (4212) 911-666;

Контактные данные для согласования проведения работ в проливе Лаперуза: 693000, Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, 80, тел. +7 (4242) 45-30-70 доб. 10-02 или 44-03; факс: +7 (4242) 45-30-72.

За 10 рабочих дней до момента начала работ подрядная организация обязана предоставить в компанию ТрансТелеКом следующие документы:

- утвержденный проект производства работ,

- утвержденный акт-допуск,

- наряд-допуск на производство работ в зоне действия технических сооружений и устройств,

- заверенные копии приказа о назначении руководителя работ,

- ордер на производство работ.

2. Получить письменное разрешение от оператора на производство работ в охранной зоне линии связи и принять меры по предупреждению ее повреждения.

3. Сообщить в компанию ТрансТелеКом по указанным выше телефонам не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ (исключая выходные и праздничные дни) и вызвать представителя оператора для проведения технического надзора за ходом проведения строительства и недопущения повреждения кабеля.

4. При создании ситуаций, угрожающих сохранности линии связи, необходимо прекратить работы и незамедлительно вызвать представителя оператора по указанным выше телефонам. В случаях подъема подводного кабеля связи якорем или рыболовной снастью капитаны судов обязаны принять все меры к освобождению кабеля связи без причинения ему повреждения, не считаясь с потерей якоря или рыболовной снасти, и немедленно сообщить об этом по радио в ближайший порт с указанием координат места и времени подъема кабеля связи.

Компания ТрансТелеКом ведет активную охранно-предупредительную работу: совместно с Гидрографической службой Тихоокеанского флота выпущены извещения мореплавателям; капитанам судов при пересечении охранной зоны высылаются сообщения с информацией по залеганию кабеля; ведется мониторинг судов, пересекающих охранную зону кабеля, в том числе – средствами спутникового слежения, силами экипажей пограничных кораблей и судов Береговой Охраны ФСБ России.

Несмотря на принимаемые меры, повреждения магистральной волоконно-оптической линии связи все же происходят. При этом, выход ее из строя может негативно отразиться на повседневной жизни населения Сахалина, а также государственных и муниципальных структур субъекта Российской Федерации. Поэтому соблюдение правил проведения работ в охранной зоне подводного кабеля «материк-Сахалин» в интересах каждого жителя острова.

Fishnews

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