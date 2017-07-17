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Суд посчитал работу на русловых прудах нелегальной

В Ставрополье суд запретил предпринимателю заниматься рыбоводством. Его также обязали выловить принадлежащую ему рыбу и демонтировать установленные на водоемах объекты.

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что с 16 мая 2011 г. предприниматель занимался рыбоводством в реке Кура («тезка» крупной реки в Закавказье), двух русловых прудах на территории Кировского района. Правоустанавливающих и разрешительных документов на эту деятельность не было, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, деятельность предпринимателя могла принести вред экологической обстановке в районе, стать причиной загрязнения водных объектов и иметь другие негативные последствия.

Кировский райсуд согласился с требованием межрайонного природоохранного прокурора и признал незаконным самовольное использование водоемов, запретил предпринимателю заниматься рыбоводством и обязал выловить принадлежащую ему рыбу и демонтировать установленные на водоемах объекты.

Ставропольский краевой суд апелляционным определением оставил решение первичного суда без изменений. Решение вступило в законную силу.

Fishnews

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