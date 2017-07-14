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Систему «Меркурий» обновят

Систему «Меркурий» обновят

Россельхознадзор предупредил о предстоящем обновлении государственной информационной системы «Меркурий» - 18 июля в 18:30. Изменения касаются классификатора упаковки, а также отражения мультимодальных перевозок.

Информация об упаковке – по новому справочнику

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, предполагается осуществить переход на новый справочник упаковок – классификатор видов груза, упаковки и упаковочных материалов ЕЭК. Новый справочник значительно шире того, что используется сейчас и подробно описывает все разновидности упаковки и ее материалов – 365 позиций упаковки вместо 29. Поэтому после обновления системы у пользователя больше не будет возможности задать свой вариант упаковки текстом, упаковка должна задаваться только с использованием классификатора, обратили внимание в федеральной службе.

Использование информации из старого справочника будет допускаться в тех документах и записях, где она уже указана (сертификаты, записи журнала). Все новые документы и записи могут создаваться только с использованием нового справочника упаковки. «Кроме этого, мы проанализировали и выбрали 10 позиций справочника упаковки, которые используются наиболее часто, и для удобства эти позиции будут предлагаться для выбора пользователю в первую очередь», - заявили в Россельхознадзоре.

Также ведомство сообщило о том, что реализована возможность создания «мультимодальных перевозок» - таких, которые осуществляются с привлечением нескольких транспортных средств и/или видов транспорта.

Перевозки разными видами транспорта получат отражение

«В случае, если перемещение предполагается провести с использованием нескольких транспортных средств и/или видов транспорта, в заявке/ВСД указывается вид и номер первого транспортного средства и виды второго и последующих транспортных средств без указания (если они не известны заявителю) или с указанием (если они известны заявителю) номеров второго и последующих транспортных средств. В случае, если перемещение в плановом порядке проведено с использованием нескольких транспортных средств и/или видов транспорта, лицо, осуществляющее гашение ВСД, сначала вносит в оформленный отправителем ВСД изменение, указывая номера транспортных средств, начиная со второго, если они не были внесены в ВСД отправителем, а затем осуществляет гашение ВСД», - обрисовали ситуацию с ветеринарно-сопроводительными документами в федеральной службе.

Также при обновлении должны произойти незначительные изменения в структуре разделов модуля «Меркурий.ГВЭ». Проекты ВСД из подраздела «Неоформленные» раздела «ВСД», будут перенесены в новый раздел «Проекты».

В пакет обновления входят также иные, менее значимые, обновления, которые будут задокументированы в справочной системе «ВетИС».

По техническим вопросам, связанным с использованием ФГИС «Меркурий», Россельхознадзор попросил обращаться по электронной почте на адрес mercury@fsvps.ru.

Fishnews

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