Краба освободили из браконьерских ловушек

Предприятия не успевают опломбировать технические средства контроля на судах в соответствии с рекомендациями Росрыболовства до 1 сентября, отмечает вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков . АЯП считает, что срок необходимо продлить до конца года.

На Чукотке коренным жителям собираются выделить участки для спортивно-любительского рыболовства. Таким образом планируется решить проблему с массовыми отказами на «традиционные» заявки КМНС.

За первые шесть месяцев в России произведено почти 59,9 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первом месте по объемам - Южный федеральный округ.

Отбором инвестиционных проектов для получения квот добычи водных биоресурсов должна заниматься специальная комиссия из представителей различных ведомств. Федеральному агентству по рыболовству необходимо утвердить порядок работы такого органа.

Росрыболовство 11 и 12 сентября проведет торги по продаже квот на вылов в Дальневосточном и Северном бассейнах. На аукцион будут выставлены доли квот трески, пикши, окуня, сельди, камбалы, терпугов, трубача – всего 40 лотов.

В рамках рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге будут представлены комплексные решения судостроительных и инжиниринговых компаний, оборудование от ведущих производителей, а также широкий ассортимент продукции российского рыболовства и аквакультуры.

Выставка соберет ведущих производителей со всего мира В рамках рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге будут представлены комплексные решения судостроительных и инжиниринговых компаний, оборудование от ведущих производителей, а также широкий ассортимент продукции российского рыболовства и аквакультуры.

Квоты для Дальнего Востока и Севера разыграют на аукционе Росрыболовство 11 и 12 сентября проведет торги по продаже квот на вылов в Дальневосточном и Северном бассейнах. На аукцион будут выставлены доли квот трески, пикши, окуня, сельди, камбалы, терпугов, трубача – всего 40 лотов.

Росрыболовство готовит правила для комиссии по инвестквотам Отбором инвестиционных проектов для получения квот добычи водных биоресурсов должна заниматься специальная комиссия из представителей различных ведомств. Федеральному агентству по рыболовству необходимо утвердить порядок работы такого органа.

Аквакультура идет в рост За первые шесть месяцев в России произведено почти 59,9 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первом месте по объемам - Южный федеральный округ.

Камчатка ждет расширения ТОР и свободного порта Камчатский край заинтересован в распространении на новые районы режима свободного порта и территории опережающего развития. Регион работает над внесением этих изменений, рассказал губернатор Владимир Илюхин.

В Кодексе Алиментариус появились стандарты по рыбьему жиру Комиссия Кодекса Алиментариус согласовала стандарты рыбьего жира. В них отражена самая свежая научная информация по использованию этого продукта.

Систему «Меркурий» обновят Россельхознадзор предупредил о предстоящем обновлении государственной информационной системы «Меркурий» - 18 июля в 18:30. Изменения касаются классификатора упаковки, а также отражения мультимодальных перевозок.

Еврокомиссия проконсультируется о квотах с населением Европейская комиссия объявила о начале консультаций с населением и рыбацким сообществом о квотах на добычу в 2018 г. ЕС добивается восстановления популяций рыб, чтобы в дальнейшем обеспечить устойчивый вылов.