В Кодексе Алиментариус появились стандарты по рыбьему жиру

18 июля 2017 года
В рамках рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге будут представлены комплексные решения судостроительных и инжиниринговых компаний, оборудование от ведущих производителей, а также широкий ассортимент продукции российского рыболовства и аквакультуры.
Росрыболовство 11 и 12 сентября проведет торги по продаже квот на вылов в Дальневосточном и Северном бассейнах. На аукцион будут выставлены доли квот трески, пикши, окуня, сельди, камбалы, терпугов, трубача – всего 40 лотов.
Отбором инвестиционных проектов для получения квот добычи водных биоресурсов должна заниматься специальная комиссия из представителей различных ведомств. Федеральному агентству по рыболовству необходимо утвердить порядок работы такого органа.
За первые шесть месяцев в России произведено почти 59,9 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первом месте по объемам - Южный федеральный округ.
Камчатский край заинтересован в распространении на новые районы режима свободного порта и территории опережающего развития. Регион работает над внесением этих изменений, рассказал губернатор Владимир Илюхин.
На рабочей встрече глава государства Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера – полпреда, вышли ли документы по «квотам под киль». «Квоты под киль» работают, мы контролируем», - ответил Юрий Трутнев.
Пограничники и сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства обнаружили 60 крабовых ловушек в Охотском море. Из них выпустили 644 особи синего краба.
Россельхознадзор предупредил о предстоящем обновлении государственной информационной системы «Меркурий» - 18 июля в 18:30. Изменения касаются классификатора упаковки, а также отражения мультимодальных перевозок.
Европейская комиссия объявила о начале консультаций с населением и рыбацким сообществом о квотах на добычу в 2018 г. ЕС добивается восстановления популяций рыб, чтобы в дальнейшем обеспечить устойчивый вылов.
17 июля 2017 года
В рамках работы по улучшению системы поставок рыбопродукции в России группа «Норебо» решила создать собственный логистический центр в Подмосковье. Подробнее о проекте в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей Сенников.