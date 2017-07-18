18 июля 2017 года

В Кодексе Алиментариус появились стандарты по рыбьему жиру

Комиссия Кодекса Алиментариус согласовала стандарты рыбьего жира. В них отражена самая свежая научная информация по использованию этого продукта.

Согласование состоялось 17 июля в ходе 40-й сессии комиссии Кодекса Алиментариус в Женеве. Стандарты по рыбьему жиру выработаны в результате работы независимых экспертов и национальных органов, сотрудничающих в рамках Кодекса, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО.

В частности, дано определение, что именно следует считать рыбьим жиром (и классификация типов продукта), прописаны виды сырья для его получения. Также в Кодексе описаны принципы выделения рыбьего жира, его очистки и переработки и т.д. Новый стандарт доступен для всех заинтересованных сторон.

Комиссия Кодекса Алиментариус является международным органом Организации Объединенных Наций по пищевым стандартам. Формально производители не обязаны придерживаться Кодекса, однако ВТО ориентируется на него при решении вопросов, связанных с безопасностью продуктов и здоровьем потребителей.

Fishnews