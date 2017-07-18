18 июля 2017 года

Аквакультура идет в рост

За первые шесть месяцев в России произведено почти 59,9 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первом месте по объемам - Южный федеральный округ.

В ЮФО выращено 22,5 тыс. тонн товарной продукции и 4,18 тыс. тонн рыбопосадочного материала. Основной вклад обеспечили Краснодарский край – около 11,5 тыс. тонн товарной рыбы - и Ростовская область – более 10 тыс. тонн продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северо-Западном федеральном округе произведено 18,2 тыс. тонн товарной продукции и 1,6 тыс. тонн посадочного материала. Наибольшие объемы приходятся на Мурманскую область – 9,9 тыс. тонн, Республику Карелия – 4,2 тыс. тонн и Ленинградскую область – 3,7 тыс. тонн.

В Центральном федеральном округе выращено 4,4 тыс. тонн товарной продукции и 2,6 тыс. тонн посадочного материала, в Северо-Кавказском – 3,5 тыс. тонн и 1,1 тыс. тонн, в Приволжском – 2,8 тыс. тонн и 870 тонн, в Уральском – 1,5 тыс. тонн и 335 тонн, в Сибирском – 1,08 тыс. тонн и 249 тонн соответственно.

В Дальневосточном федеральном округе за первое полугодие выращено 5,6 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, весь этот объем приходится на Приморский край.

Видовой состав выращенной рыбы довольно разнообразный. В лидерах карп – более 13,5 тыс. тонн, толстолобик – около 11,5 тыс. тонн, форель – 6,2 тыс. тонн, лососевые (кроме дальневосточных) – 9,7 тыс. тонн, амур – 2 тыс. тонн.

Fishnews