19 июля 2017 года

Проверять бизнес обещают раз в три года

Министерство экономического развития и министр РФ Михаил Абызов совместно с другими заинтересованными структурами должны проработать вопрос проверок бизнеса один раз в три года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России», проходившем 4 июля, отметил, что сейчас ведется работа по закреплению проверки предпринимателей один раз в три года. Причем не каждым надзорным органом по отдельности, как это делается сейчас, а именно комплексной проверки, отметил глава правительства.

По итогам совещания премьер поручил Минэкономразвития, министру РФ Михаилу Абызову при участии заинтересованных федеральных ведомств, Генпрокуратуры и экспертного сообщества рассмотреть предложения по установлению в законодательстве требований по организации и проведению проверок субъектов предпринимательства раз в три года. При этом планируется предусмотреть возможность выбора календарного графика проверок, сообщает корреспондент Fishnews. Поручение должно быть выполнено до 15 сентября.

Fishnews