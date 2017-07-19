Проверять бизнес обещают раз в три года

19 июля 2017 года
В этом году современная рыбная промышленность Карелии отмечает 90-летие. На предприятиях юбилей встречают с новыми проектами в сфере обновления флота, развития береговой переработки и аквакультуры.
Министерство сельского хозяйства представило проект о внесении изменений в постановление правительства. Поправки должны стать одним из шагов по повышению безопасности плавания рыбацкого флота.
Власти Тверской области до конца года направят более 1,5 млн рублей на поддержку прудового рыбоводства. Субсидии предоставляются хозяйствам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
18 июля 2017 года
Отбором инвестиционных проектов для получения квот добычи водных биоресурсов должна заниматься специальная комиссия из представителей различных ведомств. Федеральному агентству по рыболовству необходимо утвердить порядок работы такого органа.
Камчатский край заинтересован в распространении на новые районы режима свободного порта и территории опережающего развития. Регион работает над внесением этих изменений, рассказал губернатор Владимир Илюхин.
На рабочей встрече глава государства Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера – полпреда, вышли ли документы по «квотам под киль». «Квоты под киль» работают, мы контролируем», - ответил Юрий Трутнев.
19 июля 2017 года
Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана утвердила меры регулирования промысла сайры и скумбрии: их допустимый вылов по-прежнему зависит только от числа авторизованных судов. Эти условия благоприятствуют российским рыбакам, отметили в ТИНРО-Центре.
В Ленинградской области определили список животных, занесенных в региональную Красную книгу. Среди рыб туда попали атлантический и американский осетр, волховский и свирский сиги и другие.
В этом году современная рыбная промышленность Карелии отмечает 90-летие. На предприятиях юбилей встречают с новыми проектами в сфере обновления флота, развития береговой переработки и аквакультуры.
Полицейские и рыбоохрана Камчатки обнаружили на сейнере в Авачинском заливе 270 незаконно добытых крабов. Часть из них уже были разделаны и приготовлены к продаже.
Министерство сельского хозяйства представило проект о внесении изменений в постановление правительства. Поправки должны стать одним из шагов по повышению безопасности плавания рыбацкого флота.
Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на торги 61 участок для пастбищной и индустриальной аквакультуры. РВУ расположены в пяти регионах, входящих в Уральский федеральный округ.
В ТИНРО-Центре заслушали отчет о комплексной траловой съемке научно-исследовательского судна «Профессор Кагановский». В июне-июле оно собирало данные восточнее Курильской гряды по преднерестовым лососям, скумбрии, сардине и другим объектам.
Власти Тверской области до конца года направят более 1,5 млн рублей на поддержку прудового рыбоводства. Субсидии предоставляются хозяйствам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
Министерство производства Перу ввело с 15 июля запрет на добычу китовой акулы в водах республики. Также запрещены доставка на берег, перевозка, хранение, переработка и продажа этих рыб.
18 июля 2017 года
В рамках рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге будут представлены комплексные решения судостроительных и инжиниринговых компаний, оборудование от ведущих производителей, а также широкий ассортимент продукции российского рыболовства и аквакультуры.