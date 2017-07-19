19 июля 2017 года

В Ленинградской области обновили список «краснокнижных» рыб

В Ленинградской области определили список животных, занесенных в региональную Красную книгу. Среди рыб туда попали атлантический и американский осетр, волховский и свирский сиги и другие.

Список «краснокнижных» утвердил комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области приказом от 11 июля 2017 г. № 7.

В список рыб вошли атлантический и американский осетры – эти объекты считаются вероятно исчезнувшими в Ленинградской области, сообщает корреспондент Fishnews. Волховский и свирский сиги отнесены к категории находящихся под угрозой исчезновений. Озерный лосось, кумжа, форель, палия – к сокращающимся в численности (в дальнейшем при воздействии вредных факторов они могут также оказаться под угрозой исчезновения).

«Долгожительница» (живет около 20 лет) атлантическая финта оказалась в списке редких, туда же попали белоглазка, обыкновенный жерех и сом. Маленькая рыбка европейский горчак – неопределенная по статусу. К таковым относят таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо эти объекты не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.

Fishnews