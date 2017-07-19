В Ленинградской области обновили список «краснокнижных» рыб

19 июля 2017 года
В этом году современная рыбная промышленность Карелии отмечает 90-летие. На предприятиях юбилей встречают с новыми проектами в сфере обновления флота, развития береговой переработки и аквакультуры.
18 июля 2017 года
За первые шесть месяцев в России произведено почти 59,9 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первом месте по объемам - Южный федеральный округ.
17 июля 2017 года
На Чукотке коренным жителям собираются выделить участки для спортивно-любительского рыболовства. Таким образом планируется решить проблему с массовыми отказами на «традиционные» заявки КМНС.
На десятой сессии Смешанной комиссии по рыболовству в Балтийском море стороны условились продолжить работу по выработке общей позиции по ключам распределения общих допустимых уловов. При установлении автономных квот государства будут придерживаться рекомендаций ИКЕС.
По итогам голосования в социальных сетях власти Ленинградской области передали в Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства предложение назвать новую породу форели «Ропшинская золотая».
14 июля 2017 года
Школьники Хабаровского края создали наглядное пособие - Лососевую азбуку. В ярких красочных картинках книга рассказывает о жизни красной рыбы, объясняет связанные с ней этнические, экологические термины и понятия.
19 июля 2017 года
Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана утвердила меры регулирования промысла сайры и скумбрии: их допустимый вылов по-прежнему зависит только от числа авторизованных судов. Эти условия благоприятствуют российским рыбакам, отметили в ТИНРО-Центре.
В этом году современная рыбная промышленность Карелии отмечает 90-летие. На предприятиях юбилей встречают с новыми проектами в сфере обновления флота, развития береговой переработки и аквакультуры.
Полицейские и рыбоохрана Камчатки обнаружили на сейнере в Авачинском заливе 270 незаконно добытых крабов. Часть из них уже были разделаны и приготовлены к продаже.
Министерство сельского хозяйства представило проект о внесении изменений в постановление правительства. Поправки должны стать одним из шагов по повышению безопасности плавания рыбацкого флота.
Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на торги 61 участок для пастбищной и индустриальной аквакультуры. РВУ расположены в пяти регионах, входящих в Уральский федеральный округ.
В ТИНРО-Центре заслушали отчет о комплексной траловой съемке научно-исследовательского судна «Профессор Кагановский». В июне-июле оно собирало данные восточнее Курильской гряды по преднерестовым лососям, скумбрии, сардине и другим объектам.
Министерство экономического развития и министр РФ Михаил Абызов совместно с другими заинтересованными структурами должны проработать вопрос проверок бизнеса один раз в три года.
Власти Тверской области до конца года направят более 1,5 млн рублей на поддержку прудового рыбоводства. Субсидии предоставляются хозяйствам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
Министерство производства Перу ввело с 15 июля запрет на добычу китовой акулы в водах республики. Также запрещены доставка на берег, перевозка, хранение, переработка и продажа этих рыб.
18 июля 2017 года
В рамках рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге будут представлены комплексные решения судостроительных и инжиниринговых компаний, оборудование от ведущих производителей, а также широкий ассортимент продукции российского рыболовства и аквакультуры.