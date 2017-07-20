Марлину и акулам пропишут ПДК по ртути

20 июля 2017 года
С осени вступят в силу поправки: Минсельхоз должен устанавливать порядок сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, которое передано ФГУП, подведомственному Росрыболовству.
На 18 июля в ходе путины добыто 72,6 тыс. тонн лососей, что на 39,3% превышает показатель за аналогичный период 2015 г. В большом плюсе уловы Камчатки, Сахалин – отстает.
На площадке третьего Восточного экономического форума для гостей и участников создадут уникальную специализированную зону - «Рыбный рынок». Там можно будет попробовать лучшие морепродукты Дальнего Востока.
19 июля 2017 года
Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана утвердила меры регулирования промысла сайры и скумбрии: их допустимый вылов по-прежнему зависит только от числа авторизованных судов. Эти условия благоприятствуют российским рыбакам, отметили в ТИНРО-Центре.
В Ленинградской области определили список животных, занесенных в региональную Красную книгу. Среди рыб туда попали атлантический и американский осетр, волховский и свирский сиги и другие.
В этом году современная рыбная промышленность Карелии отмечает 90-летие. На предприятиях юбилей встречают с новыми проектами в сфере обновления флота, развития береговой переработки и аквакультуры.
Полицейские и рыбоохрана Камчатки обнаружили на сейнере в Авачинском заливе 270 незаконно добытых крабов. Часть из них уже были разделаны и приготовлены к продаже.
Министерство сельского хозяйства представило проект о внесении изменений в постановление правительства. Поправки должны стать одним из шагов по повышению безопасности плавания рыбацкого флота.
Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на торги 61 участок для пастбищной и индустриальной аквакультуры. РВУ расположены в пяти регионах, входящих в Уральский федеральный округ.
В ТИНРО-Центре заслушали отчет о комплексной траловой съемке научно-исследовательского судна «Профессор Кагановский». В июне-июле оно собирало данные восточнее Курильской гряды по преднерестовым лососям, скумбрии, сардине и другим объектам.