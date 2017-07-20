20 июля 2017 года

Марлину и акулам пропишут ПДК по ртути

Комиссия Кодекса Алиментариус установит максимально допустимые уровни содержания метилртути для ряда рыб. В частности, для тунца, марлина, акул и меч-рыбы.

Ртуть - естественный элемент, который накапливается в рыбе в виде метилртути. Это вещество, крайне негативно воздействующее на нервную, пищеварительную и иммунную системы человека, а также на легкие, почки, кожу и глаза. Долгоживущие рыбы содержат в себе больше ртути, чем, например, моллюски.

Как сообщили Fishnews в Центре новостей ООН, комиссия Кодекса Алиментариус установит максимально допустимые уровни содержания метилртути для тунца, альфонсино, желтохвоста (амберджека), марлина, акул, морской собаки и меч-рыбы.

В новой работе комиссии будут учтены негативные последствия метилртути для человека, а также польза питательных веществ, содержащихся в рыбе.

Fishnews