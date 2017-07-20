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Голова большеглазого тунца. Фото Allen Shimada, NOAA NMFS OST, Википедия

Мексика решила поберечь тунца

Власти Мексики установили временные запреты на добычу тунца крупными сейнерами. Таким образом планируется поддерживать популяции на высоком уровне для осуществления устойчивого рыболовства.

Ограничения ввело Министерство сельского хозяйства, животноводства, развития сельских территорий, рыболовства и продовольствия. Мера распространяется на мексиканские суда грузоподъемностью 182 тонны и более, использующие кошельковый невод.

Как пишет информагентство FIS со ссылкой на мексиканский сайт Almomento, запрет будет действовать в водах Мексики, а также в международных водах, находящихся под юрисдикцией Межамериканской комиссии по вопросам тропического тунца (Inter-American Tropical Tuna Commission). Ограничение вступит в силу 29 июля и продлится до 28 сентября включительно.

Соответствующее решение было принято на внеочередной встрече комиссии в 2017 г. в соответствии с позицией технического совета Национального института рыболовства и аквакультуры Мексики и научными рекомендациями по сохранению тунца в восточной части Тихого океана, сообщает корреспондент Fishnews.

Кроме того, временный запрет на добычу различных видов тунца будет действовать с 29 сентября до 29 октября включительно на акватории между 96° и 110° западной долготы и 4° северной широты и 3° южной широты в восточной части Тихого океана.

Мексиканские тунцеловы грузоподъемностью менее 182 тонн могут заниматься промыслом в обычном режиме.

Fishnews

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