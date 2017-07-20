Мексика решила поберечь тунца

20 июля 2017 года
К юбилею рыбная отрасль Карелии подошла с успехами в рыболовстве, рыбопереработке и аквакультуре. Впереди – новые интересные задачи, уверен представитель республики в Совете Федерации Игорь Зубарев. С 2003 по 2016 г. он возглавлял Союз рыбопромышленников Карелии.
19 июля 2017 года
В этом году современная рыбная промышленность Карелии отмечает 90-летие. На предприятиях юбилей встречают с новыми проектами в сфере обновления флота, развития береговой переработки и аквакультуры.
Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на торги 61 участок для пастбищной и индустриальной аквакультуры. РВУ расположены в пяти регионах, входящих в Уральский федеральный округ.
Власти Тверской области до конца года направят более 1,5 млн рублей на поддержку прудового рыбоводства. Субсидии предоставляются хозяйствам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
18 июля 2017 года
В рамках рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге будут представлены комплексные решения судостроительных и инжиниринговых компаний, оборудование от ведущих производителей, а также широкий ассортимент продукции российского рыболовства и аквакультуры.
За первые шесть месяцев в России произведено почти 59,9 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первом месте по объемам - Южный федеральный округ.
20 июля 2017 года
Правительство РФ определило органы власти, уполномоченные контролировать соблюдение требований техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
В Кодекс об административных правонарушениях внесли дополнения, которые должны сподвигнуть производителей и продавцов тщательнее следить за продукцией.
К юбилею рыбная отрасль Карелии подошла с успехами в рыболовстве, рыбопереработке и аквакультуре. Впереди – новые интересные задачи, уверен представитель республики в Совете Федерации Игорь Зубарев. С 2003 по 2016 г. он возглавлял Союз рыбопромышленников Карелии.
Представитель Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что Церковь не ставит вопрос о выселении ВНИРО без предоставления других площадей. Однако институту рекомендуют переместиться «в разумный срок».
Ведомства должны шире применять риск-ориентированный подход, не замыкаясь только на плановых проверках, заявил на конференции «Реформа контрольной и надзорной деятельности» министр Михаил Абызов.
С осени вступят в силу поправки: Минсельхоз должен устанавливать порядок сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, которое передано ФГУП, подведомственному Росрыболовству.
На 18 июля в ходе путины добыто 72,6 тыс. тонн лососей, что на 39,3% превышает показатель за аналогичный период 2015 г. В большом плюсе уловы Камчатки, Сахалин – отстает.
На площадке третьего Восточного экономического форума для гостей и участников создадут уникальную специализированную зону - «Рыбный рынок». Там можно будет попробовать лучшие морепродукты Дальнего Востока.
Комиссия Кодекса Алиментариус установит максимально допустимые уровни содержания метилртути для ряда рыб. В частности, для тунца, марлина, акул и меч-рыбы.
19 июля 2017 года
Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана утвердила меры регулирования промысла сайры и скумбрии: их допустимый вылов по-прежнему зависит только от числа авторизованных судов. Эти условия благоприятствуют российским рыбакам, отметили в ТИНРО-Центре.