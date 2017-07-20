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Член Совета Федерации от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Игорь Зубарев: Впереди новые интересные задачи

К юбилею рыбная отрасль Карелии подошла с успехами в рыболовстве, рыбопереработке и аквакультуре. Впереди – новые интересные задачи, уверен представитель республики в Совете Федерации Игорь Зубарев. С 2003 по 2016 г. он возглавлял Союз рыбопромышленников Карелии.

К 90-летию рыбная промышленность Карелии подошла с новыми проектами в сфере рыболовства, береговой переработки и аквакультуры. Работа будет вестись в условиях обновленного законодательства.

«Предприятиям предстоит оценить возможности квот на инвестиционные цели: карельские компании уже готовят свои проекты по судостроению и переработке водных биоресурсов. По новым правилам будут распределяться доли квот на период после 2018 года, изменится регулирование прибрежного рыболовства. В новых условиях нужно найти возможности для дальнейшего раскрытия потенциала», - отметил сенатор.

«Особо хочется отметить развитие в Карелии аквакультуры. Наша республика обладает уникальным опытом в этой сфере. Сейчас государство и бизнес намерены совместно решать вопросы производства в регионе кормов для рыбы, создания селекционно-племенного центра рыбоводства», - обратил внимание собеседник Fishnews. Таким образом, ставится задача снизить зависимость отрасли от иностранных поставщиков. По мнению Игоря Зубарева, это даст значительный импульс для развития товарного рыбоводства по всей стране.

«Хотелось бы от всей души поблагодарить тружеников отрасли – экипажи, коллективы береговых предприятий, рыбоводных хозяйств, ученых – за достигнутые результаты. Перед органами власти, в том числе перед Советом Федерации, стоит задача сделать все, чтобы рыбохозяйственный комплекс работал в комфортных условиях и имел возможности развиваться», - подчеркнул в своем поздравлении сенатор.

Fishnews

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