20 июля 2017 года

Не предупредил об опасной продукции – получишь штраф

В Кодекс об административных правонарушениях внесли дополнения, которые должны сподвигнуть производителей и продавцов тщательнее следить за продукцией.

Обязанности были – наказания не было

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 175 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Проект был внесен в Госдуму правительством в декабре. Как отмечалось в пояснительной записке, принятие поправок поможет не допустить угроз здоровью и безопасности людей, в том числе за счет производства, ввоза и продажи в стране некачественной и опасной продукции, включая продовольствие.

Федеральный закон о техническом регулировании устанавливает целый ряд обязанностей изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) в случае, если получена информация о несоответствии продукции требованиям техрегламентов. Однако российское законодательство не предусматривает специальных составов административных правонарушений, влекущих ответственность за неисполнение этих обязанностей, обратили внимание сторонники изменений.

Нарушителям грозят штрафы и приостановка работы

Принятый закон должен восполнить этот пробел. Как сообщает корреспондент Fishnews, КоАП дополняется статьей «Непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов».

Если изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) не выполнил обязанности по информированию уполномоченного федерального, регионального органа власти о несоответствии продукции требованиям техрегламентов, ему будет грозить штраф. Для индивидуальных предпринимателей – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

По закону о техрегулировании, изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) должен в определенные сроки проверить достоверность полученной информации, по требованию органа госконтроля (надзора) – представить материалы этой проверки. Невыполнение этих обязательств повлечет для индивидуального лица штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Еще одна обязанность – принятие программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. Она должна включать мероприятия по оповещению потребителей. По новому закону, невыполнение программы обернется для ИП штрафом от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц – от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Самая серьезная ответственность – если изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) не выполнил обязанности по приостановлению производства и реализации продукции либо по ее отзыву (когда угрозу вреда нельзя устранить через выполнение программы мероприятий). За это предусматривается штраф для индивидуальных предпринимателей от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – 100 тыс. до 500 тыс. рублей. В случае повторного нарушения индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов правонарушения; юридическим лицам – от 700 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов правонарушения.

Указанная статья распространяется не только на случаи с требованиями технических регламентов, но и на обязательные требования, подлежащие применению до дня вступления в силу соответствующих техрегламентов.

Fishnews