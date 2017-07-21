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«Рыбные» законопроекты перенесли на осень

«Рыбные» законопроекты перенесли на осень

Депутаты отложили рассмотрение законопроекта о любительском рыболовстве и поправок, устраняющих несоответствия в регулировании прибрежного промысла, до осенней сессии.

Госдума перенесла рассмотрение подготовленного к первому чтению законопроекта «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» на осеннюю сессию. Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки должны были убрать разночтения в регулировании прибрежного рыболовства, разрешив транспортировку, хранение и выгрузку уловов «прибрежки» и произведенной из них продукции только в живом, свежем и охлажденном виде.

На осень сдвинуто и второе чтение законопроекта «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Текст документа и таблицы поправок к нему будут направлены президенту, в Совет Федерации и правительство.

По инициированному Сахалинской областной думой законопроекту «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статью 18 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», который регламентирует использование лесных участков для размещения рыболовецких станов и других объектов, необходимых для рыболовства, комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям до 18 августа будет принимать отзывы, предложения и замечания.

Fishnews


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