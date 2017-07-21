«Рыбные» законопроекты перенесли на осень

21 июля 2017 года
Уникальный проект по популяризации камчатского лосося реализует «Русская Рыбная Фактория». Ее бренд-шеф путешествует по краю, собирая знания о красной рыбе, местной кухне, народных традициях и обычаях. Итогом тура станут документальный фильм и серия познавательных роликов.
Среди событий уходящей недели стоит отметить решение правительства по ведомствам, которые будут следить за соблюдением «рыбного» техрегламента, и изменения законодательства по морским портам.
Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 г. Россия по-прежнему сохраняет статус великой морской державы, отмечено в документе.
Fishnews обобщил, какие проекты постановлений предложены по распределению квот вылова между лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей истекают до конца 2018 г.
Поправки, внесенные в закон о морских портах, предусматривают введение нового портового сбора - инвестиционного. Он должен направляться на строительство объектов инфраструктуры морского порта.
Создание территории опережающего развития «Николаевск» в Хабаровском крае стало откликом на инициативы инвесторов, готовых реализовать проекты в рыбной отрасли и судоремонте. Бизнес продолжает их проработку и рассчитывает на механизм ТОР, рассказали в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна.
21 июля 2017 года
Уникальный проект по популяризации камчатского лосося реализует «Русская Рыбная Фактория». Ее бренд-шеф путешествует по краю, собирая знания о красной рыбе, местной кухне, народных традициях и обычаях. Итогом тура станут документальный фильм и серия познавательных роликов.
Среди событий уходящей недели стоит отметить решение правительства по ведомствам, которые будут следить за соблюдением «рыбного» техрегламента, и изменения законодательства по морским портам.
На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре, будут представлены все сегменты отрасли: промысел, переработка, судостроение и поставка комплектующих, технологическое оборудование, отмечает руководитель Expo Solution Group Иван Фетисов.
Возможный вылов сайры в исключительной экономзоне России на этот год - 180 тыс. тонн, характеристики рыбы лучше, чем в 2016 г. Однако, по мнению ученых, наилучший возможный результат отечественных рыбаков в силу ряда факторов – 80 тыс. тонн.
Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 г. Россия по-прежнему сохраняет статус великой морской державы, отмечено в документе.
Fishnews обобщил, какие проекты постановлений предложены по распределению квот вылова между лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей истекают до конца 2018 г.
Поправки, внесенные в закон о морских портах, предусматривают введение нового портового сбора - инвестиционного. Он должен направляться на строительство объектов инфраструктуры морского порта.
Создание территории опережающего развития «Николаевск» в Хабаровском крае стало откликом на инициативы инвесторов, готовых реализовать проекты в рыбной отрасли и судоремонте. Бизнес продолжает их проработку и рассчитывает на механизм ТОР, рассказали в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна.
В Калининграде объявили конкурс среди юных горожан на создание памятника сому, который был обнаружен в реке Преголя. Автор самого оригинального макета получит ценный приз – гироскутер.
Экологическому фестивалю морских животных «Море жизни» присвоен статус официального праздника Камчатского края. Теперь мероприятие будут проводить каждый год в четвертую субботу сентября.