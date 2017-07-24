24 июля 2017 года

Росрыболовство выпустило шпаргалку по инвестквотам

На сайте Росрыболовства появился раздел с ответами на часто задаваемые вопросы по инвестиционным квотам: от оформления и подачи заявок до процедуры распределения и закрепления долей.

Раздел «Инвестиционные квоты: линия горячих вопросов» размещен на главной странице официального сайта Федерального агентства по рыболовству. Он содержит ряд ответов на вопросы по пакету подзаконных актов, регулирующих распределение квот на инвестиционные цели. При этом в ведомстве подчеркнули, что «позиция агентства, изложенная ниже, не является официальным разъяснением Росрыболовства».

Как сообщает корреспондент Fishnews, вопросы в основном касаются сроков заявительной кампании (в 2017 г. она продлится с 8 июня по 7 декабря) и плана работы комиссии по отбору инвестпроектов, оформления заявок и требований к документам, которые необходимо подать претендентам на инвестквоты, особенностей аукциона на понижение, условий выполнения или расторжения договора о предоставлении прав на добычу.

Направлять иные вопросы по действию механизма инвестиционных квот Росрыболовство предлагает по адресу Investquota@fishcom.ru.

В ведомстве обращают внимание, что повторная подача заявления о закреплении и предоставлении доли квоты на инвестиционные цели, а также внесение изменений и дополнений в уже поданный пакет документов не предусмотрены.

Fishnews