18 июля 2017 года

Росрыболовство готовит правила для комиссии по инвестквотам

Отбором инвестиционных проектов для получения квот добычи водных биоресурсов должна заниматься специальная комиссия из представителей различных ведомств. Федеральному агентству по рыболовству необходимо утвердить порядок работы такого органа.

Правовые акты Правительства РФ по квотам на инвестиционные цели были подписаны в апреле-мае 2017 г. Согласно постановлению от 29 мая 2017 г. № 648, для отбора инвестпроектов по строительству судов и береговых заводов Росрыболовство должно создать специальную комиссию – из представителей Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ФАС и самого федерального агентства, в должности не ниже заместителя министра или заместителя руководителя.

Обеспечивать деятельность комиссии будет рабочая группа – из представителей тех же ведомств. Она будет проверять документы заявителей. Росрыболовству необходимо утвердить составы комиссии и рабочей группы, а также порядок их работы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Росрыболовство разместило на портале regulation.gov.ru уведомление о разработке приказа «Об утверждении Порядка работы комиссии и рабочей группы по отбору инвестиционных проектов в области рыболовства». Публичные обсуждения продлятся до 31 июля. Позднее должен быть размещен сам текст проекта акта.

За счет принятия приказа планируется определить порядок работы и взаимодействия комиссии, рабочей группы при рассмотрении заявок по отбору инвестиционных проектов.

Заявочная кампания по инвестиционным квотам открылась в июне и должна продлиться полгода.

Fishnews