Росрыболовство готовит правила для комиссии по инвестквотам

18 июля 2017 года
В рамках рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге будут представлены комплексные решения судостроительных и инжиниринговых компаний, оборудование от ведущих производителей, а также широкий ассортимент продукции российского рыболовства и аквакультуры.
Росрыболовство 11 и 12 сентября проведет торги по продаже квот на вылов в Дальневосточном и Северном бассейнах. На аукцион будут выставлены доли квот трески, пикши, окуня, сельди, камбалы, терпугов, трубача – всего 40 лотов.
За первые шесть месяцев в России произведено почти 59,9 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первом месте по объемам - Южный федеральный округ.
Камчатский край заинтересован в распространении на новые районы режима свободного порта и территории опережающего развития. Регион работает над внесением этих изменений, рассказал губернатор Владимир Илюхин.
На рабочей встрече глава государства Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера – полпреда, вышли ли документы по «квотам под киль». «Квоты под киль» работают, мы контролируем», - ответил Юрий Трутнев.
Пограничники и сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства обнаружили 60 крабовых ловушек в Охотском море. Из них выпустили 644 особи синего краба.
18 июля 2017 года
В рамках рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге будут представлены комплексные решения судостроительных и инжиниринговых компаний, оборудование от ведущих производителей, а также широкий ассортимент продукции российского рыболовства и аквакультуры.
Росрыболовство 11 и 12 сентября проведет торги по продаже квот на вылов в Дальневосточном и Северном бассейнах. На аукцион будут выставлены доли квот трески, пикши, окуня, сельди, камбалы, терпугов, трубача – всего 40 лотов.
За первые шесть месяцев в России произведено почти 59,9 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первом месте по объемам - Южный федеральный округ.
Камчатский край заинтересован в распространении на новые районы режима свободного порта и территории опережающего развития. Регион работает над внесением этих изменений, рассказал губернатор Владимир Илюхин.
Комиссия Кодекса Алиментариус согласовала стандарты рыбьего жира. В них отражена самая свежая научная информация по использованию этого продукта.
На рабочей встрече глава государства Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера – полпреда, вышли ли документы по «квотам под киль». «Квоты под киль» работают, мы контролируем», - ответил Юрий Трутнев.
Пограничники и сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства обнаружили 60 крабовых ловушек в Охотском море. Из них выпустили 644 особи синего краба.
Россельхознадзор предупредил о предстоящем обновлении государственной информационной системы «Меркурий» - 18 июля в 18:30. Изменения касаются классификатора упаковки, а также отражения мультимодальных перевозок.
Европейская комиссия объявила о начале консультаций с населением и рыбацким сообществом о квотах на добычу в 2018 г. ЕС добивается восстановления популяций рыб, чтобы в дальнейшем обеспечить устойчивый вылов.
17 июля 2017 года
В рамках работы по улучшению системы поставок рыбопродукции в России группа «Норебо» решила создать собственный логистический центр в Подмосковье. Подробнее о проекте в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей Сенников.