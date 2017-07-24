24 июля 2017 года

ФАС пригласила жаловаться на распределение инвестквот

Договор о предоставлении доли квоты на инвестиционные цели может быть заключен не раньше чем через 10 рабочих дней после закрепления долей. Такая мера позволит предпринимателям защитить свои права в случае их нарушения, считают в ФАС России.

В июне Росрыболовство открыло прием заявок на получение инвестиционных квот. Заявочная кампания продлится в течение полугода. Федеральная антимонопольная служба в связи с этим решила напомнить предпринимателям, что они могут обращаться в ФАС России с жалобами на нарушения при распределении долей инвестквот. «Жалобы на отбор инвестиционных проектов путем проведения аукциона будут рассматриваться антимонопольным органом по короткой процедуре в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, без торгов – в порядке статьи 15 Закона о защите конкуренции», - заявил заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.

«По требованию антимонопольного органа в действующее законодательство добавлено условие о том, что договор о предоставлении доли инвестквоты не может быть заключен в течение 10 дней после подведения итогов отбора инвестиционных проектов. Такая мера позволит предпринимателям обратиться в ФАС России за защитой своих прав в случае их нарушения», - рассказали Fishnews в пресс-центре антимонопольного ведомства.

Напомним, что, согласно постановлению правительства, представитель ФАС должен входить в состав межведомственной комиссии, которая будет заниматься отбором инвестиционных проектов, а также рабочей группы, которая должна обеспечивать деятельность этой комиссии.

Fishnews