26 июня 2017 года

Список претендентов на инвестквоты сформируют в декабре

По данным Росрыболовства, в процессе подготовки находится более 30 заявок на строительство новых судов под инвестквоты. Речь идет как об уже заключенных контрактах, так и проектах, по которым переговоры с верфями еще продолжаются.

Заявочная кампания по распределению квот для инвестиционных целей стартовала в июне сразу после утверждения подзаконных актов правительством, заявил на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он рассказал, что сбор заявок продлится полгода, а в декабре специально созданная при федеральном агентстве комиссия определит перечень проектов, прошедших отбор.

«Могу сразу сказать, что в целом комиссия будет проверять достаточность представленных документов. Никакого, скажем так, субъективного фактора здесь не будет, – подчеркнул глава ведомства. – Планируем получить список претендентов на инвестквоты в декабре 2017 года».

По словам Ильи Шестакова, с заводами, входящими в состав ОСК, «уже заключены контракты на строительство девяти судов, подписаны опционные соглашения на строительство до десяти судов, и контракты на строительство от шести до восьми судов находятся в финальной стадии согласования». На независимых верфях, по данным Росрыболовства, рыбопромышленники разместили заказы на строительство четырех судов, и еще по двум судам соглашения планируется подписать в ближайшее время.

«Суммарно в работе на разных стадиях мы имеем более 30 заявок на строительство новых судов. Напомню, что с момента подписания постановлений прошло не более месяца, а суммарный объем заказов, мы планируем, будет свыше 100 единиц флота», – поделился ожиданиями глава Росрыболовства. По его словам, не менее активный спрос прогнозируется по строительству перерабатывающих заводов.

Внести изменения в постановления правительства по инвестквотам, касающиеся требований к длине судов, в федеральном агентстве планируют в течение месяца, сообщает корреспондент Fishnews. Илья Шестаков заверил, что эти поправки «не повлияют на всю работу, связанную с заявочной кампанией».

«Внесение изменений, уточняющих эту формулировку, мы подготовили и уже согласовываем с ФОИВами. Это по сути техническая ошибка, – отметил он. – Не думаю, что для рыбаков это вызовет какие-то трудности, поскольку мы внесем соответствующие изменения. Всех, кто уже заключил контракты, мы предупредили, чтобы они продолжали ту работу по проектам, как они ее и намечают».

Fishnews