Браконьера-рецидивиста «полечат» трудотерапией

19 июля 2017 года
Полицейские и рыбоохрана Камчатки обнаружили на сейнере в Авачинском заливе 270 незаконно добытых крабов. Часть из них уже были разделаны и приготовлены к продаже.
18 июля 2017 года
Пограничники и сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства обнаружили 60 крабовых ловушек в Охотском море. Из них выпустили 644 особи синего краба.
13 июля 2017 года
Евросоюз и Норвегия не могут договориться относительно прав ЕС на промысел краба-стригуна опилио возле архипелага Шпицберген. Между тем ряд экспертов считает, что стороны готовятся к схватке и за другие природные богатства в районе, в частности нефть.
Рабочая группа при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудила проекты постановлений, определяющих порядок распределения и закрепления долей квот на следующие 15 лет.
12 июля 2017 года
Минимальный суточный объем добычи краба-стригуна бэрди на Западной Камчатке необходимо снизить, считают в профильной ассоциации. При этом в объединении ссылаются на промысловую практику.
Специалисты ТИНРО-Центра согласились с необходимостью снизить минимальный суточный объем вылова краба-стригуна ангулятуса Восточно-Сахалинской подзоны. Изменения по бэрди Камчатско-Курильской подзоны в институте посчитали преждевременными.
25 июля 2017 года
Руководителя Охотского теруправления Росрыболовства подозревают в получении взятки в 750 тыс. рублей. По данным следствия, чиновника поймали с поличным в Магадане.
Страны-члены Всемирной торговой организации изучили предложения по введению санкций за вредоносные субсидии в области рыболовства. Планируется, что следующим этапом переговоров станет министерская конференция в Буэнос-Айресе в следующем году.
Россельхознадзор сообщил о правилах ввоза рыбных товаров в США. Этой информацией нужно руководствоваться при обследовании предприятий, а также при сертификации продукции на экспорт.
Рыбохозяйственный совет Ненецкого автономного округа на ближайшем заседании рассмотрит вопросы о выделении промысловых участков и строительстве завода для воспроизводства сиговых.
В конце июля на остров Матуа (Средние Курилы) отправятся гидробиологи Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Они продолжат исследования уникальной морской биоты, начатые в прошлом году.
24 июля 2017 года
Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства проинформировало рыбаков о временной системе контрольных пунктов (точек) для судов, которые работают на промысле сайры, скумбрии и сардины-иваси.
Договор о предоставлении доли квоты на инвестиционные цели может быть заключен не раньше чем через 10 рабочих дней после закрепления долей. Такая мера позволит предпринимателям защитить свои права в случае их нарушения, считают в ФАС России.
Сегодня российским ярусоловам приходится серьезно конкурировать с иностранными коллегами и на промысле, особенно на Северном бассейне, и на рынке. Это побуждает рыбаков к техническому совершенствованию, освоению новых объектов и районов лова, а также активной работе над устранением законодательных барьеров.
В Астраханской области пройдут аукционы по участкам для индустриальной аквакультуры, всего на торги выставили 10 лотов. Объекты разведения пользователи выберут самостоятельно.
Круглый стол по проблемным вопросам, связанным со вступлением в силу технического регламента о безопасности рыбы и введением обязательной электронной ветсертификации, пройдет 27 июля в Южно-Сахалинске.