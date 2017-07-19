25 июля 2017 года

Браконьера-рецидивиста «полечат» трудотерапией

В Приморском крае за незаконный вылов краба в промышленных масштабах местный житель получил два года обязательных работ. Также суд обязал его возместить причиненный ущерб - более 2,3 млн рублей.

Летом 2015 г. житель Тернейского района незаконно добыл 2700 особей краба различных пород и 10 особей трубача, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. Мужчину задержали с поличным при перевозке партии свежевыловленного краба. По месту жительства подозреваемого полицейские при содействии коллег из ФСБ обнаружили кустарный цех по переработке водных биоресурсов. В ходе обысков были изъяты лодка, катер, маломерное судно, крабовые ловушки и другое промысловое снаряжение, а также тара для морепродуктов. Сумму нанесенного вреда оценили более чем в 2,3 млн рублей. Отмечено, что мужчина уже имел судимость за незаконную добычу ВБР.

Тернейский райсуд признал приморца виновным по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба) и назначил наказание в виде двух лет принудительных работ. Также мужчину обязали в полном объеме возместить экологический ущерб.

Fishnews