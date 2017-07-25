25 июля 2017 года

В прибрежье острова Матуа проведут «перепись населения»

В конце июля на остров Матуа (Средние Курилы) отправятся гидробиологи Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Они продолжат исследования уникальной морской биоты, начатые в прошлом году.

Работы будут проводиться в рамках XXI Камчатско-Курильской экспедиции Русского географического общества, которое выделило грант на экспедицию. В задачи ученых входит сбор всех групп беспозвоночных и водорослей. Их будут также фотографировать, в том числе в естественной среде обитания.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного отделения РАН, пока обитатели прибрежий Курильских островов в связи с их труднодоступностью остаются в высокой степени неизученными. Особенно это касается гидробионтов Средних Курил, где по целому ряду групп морских беспозвоночных сведения полностью отсутствуют.

В ДВО РАН отметили, что морские фауна и флора прибрежья Курильских островов характеризуются одновременно высоким разнообразием (много видов разных групп морских беспозвоночных и водорослей), высокой степенью эндемизма (много видов, не встречающихся более нигде) и очень плохой изученностью. Кроме того, вследствие большой протяженности архипелага в меридиональном направлении (около 1300 км) биота островов северной, средней и южной групп сильно отличается. При этом биота средней группы Курильских островов наиболее интересна ученым. Она меньше всего изучена, т.к. целенаправленных комплексных сборов с помощью легководолазной техники здесь фактически не проводилось.

В ходе ХХ Камчатско-Курильской экспедиции на Матуа в 2016 г. за две недели удалось собрать образцы нескольких групп беспозвоночных и водорослей, из которых более десяти видов оказались новыми для науки. «Тот факт, что все собранные экземпляры были предварительно сфотографированы под водой, в естественных условиях, значительно увеличивает научную ценность этой работы, и создает основу для создания иллюстрированного атласа-определителя с качественными подводными фотографиями», - обратили внимание в ДВО РАН.

Fishnews