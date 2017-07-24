25 июля 2017 года

Россельхознадзор получил ответ о требованиях к поставкам рыбы в США

Россельхознадзор сообщил о правилах ввоза рыбных товаров в США. Этой информацией нужно руководствоваться при обследовании предприятий, а также при сертификации продукции на экспорт.

Россельхознадзор проинформировал участников ВЭД об ответе, который поступил по запросу в компетентное ведомство Соединенных Штатов. Это правила ввоза в США рыбы, рыбопродукции и морепродуктов.

Этими правилами необходимо руководствоваться при проведении обследований предприятий на соответствие требованиям Соединенных Штатов, а также при осуществлении сертификации подконтрольной продукции на экспорт, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Информация размещена на сайте федеральной службы в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит» — США — Экспорт.

Fishnews