25 июля 2017 года

Крабовый цех возродился на прежнем месте

В Хасанском районе Приморья пограничники пресекли деятельность очередного нелегального цеха по переработке краба. В помещении находилось более 400 кг продукции, хозяйка дома уже привлекалась за аналогичное правонарушение.

Цех был обнаружен в поселке Славянка на территории частного домовладения, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

«Поскольку Славянка – курортное местечко, количество отдыхающих здесь в июле-августе даже превышает число местных жителей и свежие морепродукты пользуются повышенным спросом. А если есть спрос, всегда найдутся те, кто готов его удовлетворить», - отметили в погрануправлении.

Пристроенное к гаражу подсобное помещение обустроили под переработку морепродуктов основательно: подвели воду, оборудовали варочным котлом, столом для разделки краба, морозильными ларями. На момент осмотра в многочисленных пластиковых корзинах находилось более 410 кг уже готовой к реализации крабовой продукции. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, может оцениваться более чем в 240 тыс. рублей.

Возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, исключительной экономической зоне РФ или открытом море»). Проводится разбирательство, по итогам которого будет принято правовое решение.

В погрануправлении обратили внимание, что местная жительница, хозяйка дома, в прошлом уже привлекалась к ответственности за такое же правонарушение.

Fishnews