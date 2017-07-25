В Карелии прибавилось рыбоводов

Вобла не дождалась воды на нерестилище Весенний замор воблы в ерике Воробьевский Астраханской области вызван медленным подъемом паводковых вод, отметили в Волго-Каспийском теруправлении Росрыболовства. Сообщается, что на момент гибели рыбы нерестовые площади были залиты на 10%.

Крабовый цех возродился на прежнем месте В Хасанском районе Приморья пограничники пресекли деятельность очередного нелегального цеха по переработке краба. В помещении находилось более 400 кг продукции, хозяйка дома уже привлекалась за аналогичное правонарушение.

Минсельхоз собирается изменить правила торгов для аквакультуры Министерство сельского хозяйства РФ уведомило о разработке проекта постановления, вносящего изменения в правила организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком.

На главу Охотского теруправления Росрыболовства завели дело о взятке Руководителя Охотского теруправления Росрыболовства подозревают в получении взятки в 750 тыс. рублей. По данным следствия, чиновника поймали с поличным в Магадане.

Члены ВТО рассмотрели вопросы «рыбных» субсидий Страны-члены Всемирной торговой организации изучили предложения по введению санкций за вредоносные субсидии в области рыболовства. Планируется, что следующим этапом переговоров станет министерская конференция в Буэнос-Айресе в следующем году.

Россельхознадзор получил ответ о требованиях к поставкам рыбы в США Россельхознадзор сообщил о правилах ввоза рыбных товаров в США. Этой информацией нужно руководствоваться при обследовании предприятий, а также при сертификации продукции на экспорт.

В НАО задумались о рыбоводстве Рыбохозяйственный совет Ненецкого автономного округа на ближайшем заседании рассмотрит вопросы о выделении промысловых участков и строительстве завода для воспроизводства сиговых.

В прибрежье острова Матуа проведут «перепись населения» В конце июля на остров Матуа (Средние Курилы) отправятся гидробиологи Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Они продолжат исследования уникальной морской биоты, начатые в прошлом году.

Браконьера-рецидивиста «полечат» трудотерапией В Приморском крае за незаконный вылов краба в промышленных масштабах местный житель получил два года обязательных работ. Также суд обязал его возместить причиненный ущерб - более 2,3 млн рублей.