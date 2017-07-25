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В Каспийском НИИ рыбного хозяйства прошел круглый стол, посвященный гидрологической обстановке. Фото пресс-службы Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства

Вобла не дождалась воды на нерестилище

Весенний замор воблы в ерике Воробьевский Астраханской области вызван медленным подъемом паводковых вод, отметили в Волго-Каспийском теруправлении Росрыболовства. Сообщается, что на момент гибели рыбы нерестовые площади были залиты на 10%.

В Каспийском НИИ рыбного хозяйства прошел круглый стол, посвященный влиянию гидрологической обстановки (высокого уровня воды) на экологию и развитие различных отраслей экономики Астраханской области.

«Объем весеннего половодья (с апреля по июнь) был определен в объеме 109 км3, а с учетом июля (на сегодняшний день – 138 км3). При этой величине стока возможно было бы обеспечить благоприятные гидроэкологические условия, отвечающие требованиям рыбного хозяйства с выполнением полноценной «рыбохозяйственной полки» расходами 19000 — 20000 м3/с в течение целого месяца. Однако период прохождения «рыбохозяйственной полки» не соответствовал рекомендованным величинам, предусмотренным правилами использования водных ресурсов Волгоградского водохранилища», - рассказала представительница Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства.

Она отметила, что в начале паводка, в мае, на ерике Воробьевский в Красноярском районе была зафиксирована гибель около 38 тыс. рыб частиковых видов (в основном воблы) общим весом около 2 тонн. Это произошло, в частности, из-за медленного подъема паводковых вод.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ, также причинами замора стали заход на нерест большого количества рыбы, высокое расположение нерестового массива (залитие нерестилища на момент гибели составило около 10%), слабая проточность водоемов (из-за этого возникла нехватка кислорода в воде).

По информации теруправления, сброс воды через плотину Волжской ГЭС в 2017 г. был выше показателей за аналогичный период 2015 г. (тогда наблюдалась гибель рыбы в разных районах области), фактические сбросы соответствуют объемам, утвержденным указаниями Росводресурса.

Залитие рыбоводных участков в зоне западно-подстепных ильменей, расположенных на водных объектах второго и третьего порядка, в период весеннего паводка осуществилось не в полном объеме, обратили внимание в ТУ. Однако высокий уровень воды в Волге способствует поддержанию необходимой глубины на рыбоводных участках.

Сложившаяся гидрологическая обстановка не оказывает негативного влияния на водные биоресурсы, заявила представительница теруправления. Гибели ВБР в настоящее время в Астраханской области не отмечено.

Fishnews

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