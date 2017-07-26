Чилийскую рыбу переводят на электронные ветсертификаты

26 июля 2017 года
Рыбопромышленники и таможенники Дальнего Востока предложили создать рабочую группу по вопросам начисления таможенных платежей. Планируется, что она, в частности, поможет разобраться с платежами за ремонты судов за рубежом.
25 июля 2017 года
Министерство сельского хозяйства РФ уведомило о разработке проекта постановления, вносящего изменения в правила организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком.
Россельхознадзор сообщил о правилах ввоза рыбных товаров в США. Этой информацией нужно руководствоваться при обследовании предприятий, а также при сертификации продукции на экспорт.
Рыбохозяйственный совет Ненецкого автономного округа на ближайшем заседании рассмотрит вопросы о выделении промысловых участков и строительстве завода для воспроизводства сиговых.
24 июля 2017 года
В Астраханской области пройдут аукционы по участкам для индустриальной аквакультуры, всего на торги выставили 10 лотов. Объекты разведения пользователи выберут самостоятельно.
Круглый стол по проблемным вопросам, связанным со вступлением в силу технического регламента о безопасности рыбы и введением обязательной электронной ветсертификации, пройдет 27 июля в Южно-Сахалинске.
26 июля 2017 года
Два промысла красной рыбы на востоке Камчатского края начали процедуру сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC).
Рыбопромышленники и таможенники Дальнего Востока предложили создать рабочую группу по вопросам начисления таможенных платежей. Планируется, что она, в частности, поможет разобраться с платежами за ремонты судов за рубежом.
Министр окружающей среды Австралии Джош Фриденберг предложил увеличить зону коммерческого рыболовства в водах страны с 64 до 80%. По мнению ученых, от этого сильно пострадают экосистемы, в частности, в Коралловом море.
Министерство финансов представило для обсуждения законопроект «О регулировании обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Таким образом власти рассчитывают навести порядок в установлении и изменении выплат и создать комфортную среду для бизнеса.
Добыча тихоокеанских лососей на Камчатке с начала путины превысила 115 тыс. тонн. В других регионах подходы рыбы гораздо слабее, а в Сахалинской области ученые говорят о подтверждении негативного прогноза по горбуше.
Калининградская область вдвое увеличила мощности по выпуску шпротных консервов и кильки в томатном соусе. В дальнейших приоритетах развития рыбной отрасли региона – строительство и глубокая модернизация судов.
25 июля 2017 года
Весенний замор воблы в ерике Воробьевский Астраханской области вызван медленным подъемом паводковых вод, отметили в Волго-Каспийском теруправлении Росрыболовства. Сообщается, что на момент гибели рыбы нерестовые площади были залиты на 10%.
За первое полугодие предприятия Республики Карелия вырастили 7,4 тыс. тонн товарной рыбы и посадочного материала и 19 тонн мидий. В работу включились пять новых хозяйств.
В Хасанском районе Приморья пограничники пресекли деятельность очередного нелегального цеха по переработке краба. В помещении находилось более 400 кг продукции, хозяйка дома уже привлекалась за аналогичное правонарушение.
Министерство сельского хозяйства РФ уведомило о разработке проекта постановления, вносящего изменения в правила организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком.