26 июля 2017 года

Чилийскую рыбу переводят на электронные ветсертификаты

Россельхознадзор и его коллеги из Республики Чили отметили плодотворную работу по введению системы электронной ветсертификации чилийской рыбопродукции для поставок на рынок РФ. Тестовый период должен завершиться к августу.

В Москве прошли технические консультации представителей Россельхознадзора и Национальной службы Чили по рыболовству и аквакультуре (Sernapesca). Встреча была посвящена взаимодействию ведомств в преддверии девятого заседания Межправительственной российско-чилийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.

Стороны подробно рассмотрели ряд технических вопросов, связанных с налаживанием двусторонней торговли. В частности, специалисты пояснили существующие процедуры взаимного доступа продукции на рынки, а также обсудили итоги инспекции рыбоперерабатывающих предприятий Чили специалистами Россельхознадзора в ноябре 2016 г. Окончательный отчет по результатам проверки будет направлен чилийской стороне в конце текущей недели, сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства.

Стороны отметили плодотворную работу по введению системы электронной ветеринарной сертификации рыбопродукции. Тестовый период должен завершиться к 1 августа.

Fishnews