26 июля 2017 года

Камчатским рыбакам добавили лимиты по горбуше

Добыча тихоокеанских лососей на Камчатке с начала путины превысила 115 тыс. тонн. В других регионах подходы рыбы гораздо слабее, а в Сахалинской области ученые говорят о подтверждении негативного прогноза по горбуше.

По состоянию на 24 июля вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 126,6 тыс. тонн, что на 15% больше, чем за аналогичный период нечетного 2015 г. На очередном заседании штаба путины под руководством замглавы Росрыболовства Василия Соколова отмечалось, что основной объем добычи сейчас приходится на Камчатский край. Общий вылов в регионе составляет 115,7 тыс. тонн, что на 25% больше, чем на ту же дату 2015 г. В Сахалинской области освоено 3,7 тыс. тонн, в Магаданской области – 3 тыс. тонн, в Хабаровском крае – 3,7 тыс. тонн. В Приморье изъятие пока осуществляется только в рамках спортивного и любительского рыболовства.

По информации КамчатНИРО, научно-исследовательские работы по оценке подходов и заполнению нерестилищ проходят в плановом режиме. На восточном побережье исследования охватывают реки Пахачи, Вывенка, Тымлат, Ука, Кичига, Хайлюля, Камчатка, Жупанова, Авача, Паратунка и озеро Азабачье. Продолжается сбор материалов из наиболее значимых водотоков западного побережья полуострова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на заседании Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию принята корректировка рекомендованного вылова горбуши в Карагинской подзоне с 73,7 тыс. тонн до 123,7 тыс. тонн, также поддержана рекомендация по увеличению вылова горбуши в Петропавловско-Командорской подзоне. В Камчатско-Курильской подзоне отмечаются хорошие подходы нерки. На нерест в озеро Курильское прошло более 660 тыс. производителей.

По данным ФГБУ «Севвострыбвод», на лососевых рыбоводных заводах Камчатки начался отлов производителей для выполнения госзадания по искусственному воспроизводству. Работы ведутся на Паратунском экспериментально-производственном лососевом рыбоводном заводе, ЛРЗ «Кеткино», Малкинском и «Озерки». Вилюйский ЛРЗ начнет заготовку производителей с 1 августа. С учетом подходов лососей к берегам полуострова опасений по выполнению госзадания по закладке икры нет.

Комментируя ход лососевой путины, Василий Соколов отметил, что с текущими темпами вылова по Восточной Камчатке в ближайшие десять дней потребуется дополнительная оценка подходов со стороны КамчатНИРО, поскольку рекомендованные объемы горбуши будут полностью выбраны.

В то же время по Сахалинской области можно говорить о сбывающемся негативном прогнозе подходов горбуши – вылов сейчас базируется только на участках северо-западного и северо-восточного Сахалина. Директор СахНИРО Валентина Жарикова рассказала о возможности рекомендации по закрытию рыболовства в заливе Терпения. Остается неясной и ситуация с промыслом у Южных Курил.

В Хабаровском крае массовых подходов горбуши пока не наблюдается. Рыба заходит в реки небольшими порциями, рыбодобывающие компании ожидают подходов осенней кеты, которая должна дать основной объем вылова.

В Магаданской области вылов кеты превышает прогнозные величины, зато горбуша подходит в меньших количествах, чем ожидалось. В связи с этим было принято решение ввести ограничения на ряде рек Ольского района, чтобы заполнить нерестилища.

Fishnews