26 июля 2017 года

Австралия собирается пустить ярусников в заповедные воды

Министр окружающей среды Австралии Джош Фриденберг предложил увеличить зону коммерческого рыболовства в водах страны с 64 до 80%. По мнению ученых, от этого сильно пострадают экосистемы, в частности, в Коралловом море.

В настоящий момент 36% австралийских вод являются морскими заповедниками, пишет New Scientist. В них запрещена добыча нефти и газа, а также ограничен коммерческий промысел рыбы.

Согласно предлагаемым изменениям, сильнее всего пострадает парк Кораллового моря, примыкающий к Большому Барьерному рифу недалеко от Квинсленда. Сейчас там действуют строгие ограничения, в том числе запрет на добычу рыбы на акватории общей площадью в 1 млн. км2. Это один из последних районов, где обитает большое количество тунцов, марлинов и акул.

Как сообщает корреспондент Fishnews, парк находится на пути ежегодной миграции горбатых китов, он является важным местом гнездовий морских птиц, также там живут находящиеся под угрозой уничтожения морские черепахи.

Министр Фриденберг предлагает сократить на 53% площадь акваторий, где запрещен рыбный промысел, и разрешить там ярусный лов. По мнению океанологов, этот вид добычи приводит к запутыванию в снасти и гибели акул, черепах, дельфинов, мелких китов и морских птиц.

По данным журнала, косвенное воздействие может быть оказано и на Большой Барьерный риф: Коралловое море служит для него своеобразным буфером и источником новых живых организмов. Ученые недоумевают - как можно сокращать меры по защите Кораллового моря, когда хрупкая экосистема Большого Барьерного рифа уже находится под огромным давлением?

Проект по увеличению зоны коммерческого рыболовства доступен для публичного обсуждения и может быть реализован уже в 2018 г. Правительство Австралии намерено продолжить сокращение акваторий морских заповедников. В частности, в них планируется вводить так называемые «голубые зоны», где будет разрешена добыча газа и нефти.

Fishnews