27 июля 2017 года

Ввоз товаров в ЕАЭС может перейти на электронную ветсертификацию

Россельхознадзор предложил проект решения Евразийской экономической комиссии об использовании электронной ветеринарной сертификации. Изменения позволят полностью исключить подделку бумажных документов, говорится в сопроводительных материалах.

В Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе и на таможенного территории ЕАЭС предлагается внести изменения. Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается, что подконтрольные товары при ввозе, транзите, а также при перемещении внутри Евразийского экономического союза с территории одного государства-члена на территорию другого (в том числе через территорию государств, которые не входят в объединение) могут сопровождаться не только ветеринарными сертификатами на бумажном носителе, но и номером (сведениями о номере) электронного ветеринарного сертификата.

При этом электронному ветеринарному сертификату дается следующее определение: «электронный документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства страны-экспортера или государства-члена, выдаваемый на подконтрольные товары, подлежащие перемещению (перевозке), уполномоченным органом государства-члена, удостоверяющий его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и благополучие административных территорий мест производства этих товаров по заразным болезням животных, в том числе болезней, общих для человека и животных».

Как отмечено в пояснительной записке, внесение дополнений направлено на оптимизацию процессов и повышение эффективности государственного ветеринарного контроля в пунктах пропуска на границе и таможенной территории ЕАЭС, обеспечение прослеживаемости подконтрольных товаров. «Электронная сертификация полностью исключит подделку бумажных ветеринарных сертификатов», - считают инициаторы изменений.

Fishnews