В США разгорается конфликт вокруг популярной рыбы

27 июля 2017 года
Правительство и частные инвесторы Японии изучают возможности сотрудничества с предприятиями Камчатского края в рыбной промышленности и сельском хозяйстве. Делегация соседней страны посетит рыбозаводы региона.
26 июля 2017 года
В Чукотском автономном округе заявки на «традиционный» лов лососей в 2018 г. подали менее 1,5 тыс. человек - лишь 10% от всех представителей коренных народов региона. Срок направления обращений истекает 1 сентября.
Единый реестр проверок бизнеса будет планомерно пополняться новой информацией. В том числе - о контрольно-надзорных мероприятиях, не являющихся проверками, если они создают юридически значимые последствия для подконтрольных субъектов.
Министр окружающей среды Австралии Джош Фриденберг предложил увеличить зону коммерческого рыболовства в водах страны с 64 до 80%. По мнению ученых, от этого сильно пострадают экосистемы, в частности, в Коралловом море.
Калининградская область вдвое увеличила мощности по выпуску шпротных консервов и кильки в томатном соусе. В дальнейших приоритетах развития рыбной отрасли региона – строительство и глубокая модернизация судов.
25 июля 2017 года
Министерство сельского хозяйства РФ уведомило о разработке проекта постановления, вносящего изменения в правила организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком.
27 июля 2017 года
На сегодняшний день существует несколько проверенных технических решений, которые позволяют рыбоперерабатывающему предприятию избежать лишних затрат на заморозку, охлаждение и обогрев, отмечает генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко.
Китайское карантинное ведомство обновило списки аккредитованных поставщиков российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков живых объектов водного промысла в КНР и поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры.
На международной выставке продуктов питания World Food Moscow, которая пройдет в столице 11 – 14 сентября, свои товары представят более 1500 отечественных и зарубежных компаний. Предварительный список участников опубликован на сайте мероприятия.
Рыболовы-спортсмены Хакасии попросили у республики водоемы, на которых можно было бы разводить рыбу, проводить соревнования и передавать опыт молодому поколению. Власти региона выразили готовность выделить несколько прудов или озер.
Антимонопольное ведомство предложило распределять рыбоводные участки на Дальнем Востоке через аукционы, которые будут проводиться на электронных площадках, уже работающих в сфере госзакупок.
Ситуация с браконьерством требует принятия незамедлительных мер, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук по итогам поездки по побережью залива Терпения Сахалинской области. Замглавы федерального ведомства сообщил, что решением проблемы займется межведомственная рабочая группа.
Россельхознадзор предложил проект решения Евразийской экономической комиссии об использовании электронной ветеринарной сертификации. Изменения позволят полностью исключить подделку бумажных документов, говорится в сопроводительных материалах.
Правительство и частные инвесторы Японии изучают возможности сотрудничества с предприятиями Камчатского края в рыбной промышленности и сельском хозяйстве. Делегация соседней страны посетит рыбозаводы региона.
Вылов водных биоресурсов российскими пользователями к 25 июля достиг 2,8 млн. тонн - на 3,6% выше уровня прошлого года. Более 1,8 тонн освоили рыбаки на Дальневосточном бассейне.
26 июля 2017 года
В Чукотском автономном округе заявки на «традиционный» лов лососей в 2018 г. подали менее 1,5 тыс. человек - лишь 10% от всех представителей коренных народов региона. Срок направления обращений истекает 1 сентября.