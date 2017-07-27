27 июля 2017 года

В США разгорается конфликт вокруг популярной рыбы

Американские экологи подают в суд на Министерство торговли США, требуя сократить сезон любительского лова красного луциана. В июне администрация президента Дональда Трампа продлила этот срок с 3 до 42 дней.

«Зеленые» утверждают, что решение правительства подрывает усилия по восстановлению популяции красного луциана в Мексиканском заливе. Такого же мнения придерживаются и рыбаки, занимающиеся его промышленной добычей, сообщает новостной портал CBS. В середине 1980-х перелов луциана уже приводил к значительному сокращению популяции.

В свою очередь, министерство торговли обращает внимание, что трехдневный сезон вредит бизнесу, связанному с любительским рыболовством. По словам представителей Ассоциации сохранения прибрежных вод Луизианы, популяция за последние годы значительно выросла и трехдневный сезон любительской рыбалки – слишком короткий. Более того, отмечается, что два дня из трех вообще невозможно было рыбачить из-за плохой погоды.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в нынешнем году правительство США установило квоту красного луциана в Мексиканском заливе в 5,9 тыс. тонн. 51% от нее достался промышленному рыболовству, 49% - любителям.

В 2016 г. рыболовы-любители превысили свою часть квоты на 65 тонн, что вызвало недовольство промысловиков.

Fishnews