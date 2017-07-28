28 июля 2017 года

Бизнесу Японии рассказали о камчатской аквакультуре

Японские предприниматели оценивают перспективы сотрудничества с рыбоводами Камчатского края. Состояние и возможности аквакультуры региона рассмотрели на совместном заседании.

Напомним, представители правительства и бизнеса Японии на Камчатке изучают возможности сотрудничества с предприятиями региона в рыбной промышленности. На очередной встрече в региональном правительстве обсудили развитие аквакультуры края.

Заседание провели заместитель председателя правительства Камчатки – министр рыбного хозяйства Владимир Галицын и директор департамента внешних связей Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Манабу Ясухара. В диалоге приняли участие представители органов государственной власти и бизнес-сообщества Камчатского края и Японии.

Владимир Галицын отметил, что Камчатский край девятый год подряд удерживает лидерство по вылову водных биоресурсов в стране. Он подчеркнул, что перспективы развития Камчатки правительство региона во многом связывает с реализацией масштабных инвестиционных проектов в сфере береговой обработки ВБР и созданием мощного рыбопромышленного кластера.

«Правительство края уделяет особое внимание развитию аквакультуры в регионе. В настоящее время лососевые хозяйства Камчатки практически полностью обеспечиваются природными популяциями, - обратил внимание Владимир Галицын. - Мы являемся фактически единственным регионом, где еще сохранились уникальные по своему качеству и численности запасы диких, наименее нарушенных антропогенным развитием, популяций тихоокеанских лососей».

Представитель краевых властей добавил, что Камчатка сохраняет статус региона, почти свободного от искусственного разведения лососей. Рыбоводство осуществляется исключительно для сохранения диких популяций и водного биоразнообразия. Сегодня в крае работают пять рыбоводных заводов.

«Приоритетом развития аквакультуры на Камчатке должно стать создание рыбоводных хозяйств на небольших реках. В рамках региональной программы предусмотрено строительство 14 лососевых рыбоводных заводов, введение в эксплуатацию которых позволит увеличить ежегодный объем вылова минимум на 7-10 тысяч тонн в год. При этом общее количество рек, на которых возможно строительство подобных заводов, по нашим оценкам не менее 130», - отметил Владимир Галицын.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, представители делового сообщества Японии провели ряд презентаций, в ходе которых рассказали об особенностях своей деятельности в сферах рыбообработки и логистики.

«Если мы придем к соглашению, найдя точки соприкосновения в сфере искусственного разведения рыб лососевых пород тем способом, каким мы предлагаем, это станет первым в России подобным опытом», - подчеркнул президент компании Kiyomura Co Кийоши Кимура.

Представители бизнес-сообщества Камчатки также провели для гостей несколько презентаций в сфере рыболовства, логистики и переработки водных биоресурсов.

Fishnews